BABYFACE曬恩愛自認「A3」拍過3次拖：追求過30多位女士

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持《奇情谷》昨晚（19日）TVB Plus（82台）播出終極一集，主題為「普信男的春天」，終極奇情嘉賓Babyface（黃駿濠）。他作為條件普通，卻充滿自信的男人，曾經公開向「東張女神」梁敏巧示愛，又為對方參加《女神配對計劃》，最終出局收場。不過Babyface近日成功追到KOL妮娜（Nina），二人還高調亮相動漫節曬恩愛。



Babyface及女友Nina。

Babyface及女友Nina。

Babyface及女友Nina。

Babyface出場作自我介紹時，依然信心滿滿︰「我係一個以自信心聞名，又喜歡追女仔嘅男性。」被問到那來的自信時，他說︰「我會欣賞自己一啲優點，能夠喺群體、社會立足。例如識煮嘢食……」卻被火火質疑︰「你有女朋友鍾意食你煮嘅嘢，唔代表煮得好食，因為佢鍾意你。」意想不到的是GM力撐Babyface說︰「佢有自己風格，又有人識欣賞，我都欣賞你㗎。」二人淵源始於一起參加《女神》節目，接住Babyface表示會投女孩子所好，帶她們到不同地方示愛，卻再被Jinny攻擊，反問說︰「點解你會覺得呢樣係你優點，你係有好多經驗追女仔嘅？好多？咁係咪成功先。」話口未完賴慰玲亦出口說︰「例如帶佢哋去乜嘢地方？」被三位谷主連番追擊，仍未動搖Babyface的自信，他自言身經百戰會樂觀處理任何問題，令在場各谷主不得不認同。

Babyface在螢幕前仍信心滿滿自白。

Babyface在螢幕前仍信心滿滿自白。

Babyface借GM示範追女仔手段。

Babyface借GM示範追女仔手段。

Babyface借GM示範追女仔手段。

Babyface被問到愛戀經歷自言為「A3」，共拍過3次拖，追求過30多位女士，共成功過3次。數到最浪漫一次是一位跑步認識的女孩子，他形容對方時說︰「短頭髮、運動型，到時機成熟就約佢去沙灘，安排燭光晚餐表白。」想不到又被火火踢爆，指Babyface追第三任時亦用同樣手法。節目尾聲請來Babyface現任女友Nina登場，她自揭是被對方的「沙灘約會」感動，遭同場谷主踢爆，異口同聲說︰「佢來來去去都係呢招，咁有無出動蠟燭？」Babyface搶住解釋因為天氣關係未有預備。在請走一對嘉賓後，4位谷主跟兩位chat room girls Michelle及Kate離別依依，細說共事40集的感受。

Babyface跟Nina分享交往經過及解答網民問題。

Babyface跟Nina分享交往經過及解答網民問題。

Babyface跟Nina分享交往經過及解答網民問題。

Babyface跟Nina臨走不忘曬恩愛。