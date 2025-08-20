葉蒨文直言欺騙Eddie內疚到喊　成功配對會否公開戀情全因…

近期成為討論熱話的TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，周日已播出第11集Dating Camp最終回，向來被視為競爭激烈的Sophie組，雖然曾展望GM看似由頭帶到尾，但林澤譯Him及林堡熙Eddie完全沒有退縮，情願被淘汰也要向女神Sophie表忠，結果葉蒨文最終選擇淘汰「大隻仔」林澤謙（Him）。



諗番當初為阿謙戴上心動頸鏈，Sophie亦忍唔住流下豆大的眼淚。

節目播出後葉蒨文在IG與網民玩你問我答，不少觀眾見到葉蒨文好似更心疼幫自己找了3個小時手機的林堡熙（Eddie），為曾展望（GM）解釋，她表示：「我都係講笑，我冇好怪責佢嘅。個節目組就剪到佢搵完跟住我的哦咁講，咁但係事實上我係睇唔到㗎嘛，所以間唔中上帝視角，間唔中我個視角呢係好難去睇到我嗰個角度嘅。至於我對Eddie特別內疚，因為佢係唯一一個搵咗三粒鐘嘅人……其他嘅人都有去玩去休息，但係佢冇。鏡頭見唔到佢，佢都係照樣搵，佢最後係攰到喺化妝間瞓着咗。如果唔係我拍醒佢，佢都唔知要開始拍營火晚會。」

葉蒨文回應網民種種疑問。（IG：@sophieysm）

至於成功配對的話會否公開戀情，葉蒨文坦言：「節目組係無強迫我地揀任何人嘅。個人嚟講我係一舍唔鍾意偷偷摸摸嘅人，其實而家個社會比較開明，自己亦都係一個比較坦蕩嘅人，其實都好難玩地下情。我自己上一段感情呢，喺我已經一拍拖無耐就自己公開咗，因為我就覺得唔使你地記者自己搵，我自己講咗就無人可以爆我大鑊，亦都無嘢需要收收埋埋。」但她同時指會尊重另一半想法，到真正配對成功再與對方商量決定是否公開。