昔日「港姐殺手」移加3年變好男人　曾自揭渣男史背李施嬅搞曖昧

現年51歲的鄧健泓（Patrick）早年做過歌手，後來加入TVB拍劇。除了歌手演員形象入屋外，鄧健泓的豐富情史更是為人津津樂道。曾有「港姐殺手」之稱的他曾先後與蓋世寶、原子鏸、李施嬅、龔嘉欣等拍拖，又曾與龔嘉欣和張嘉兒陷入三角戀風波，他曾在陳敏之的YouTube節目中竟然自爆曾背住當時女友，與現在的老婆石詠莉搞曖昧，更自認行為賤格。後來鄧健泓於2017年與石詠莉結婚後浪子回頭。日前鄧健泓與石詠莉慶祝移居加拿大3年，並分享甜蜜拍拖照。

鄧健泓樣貌老了不少。(ig圖片)

鄧健泓慶祝50歲生日。(IG圖片)

鄧健泓日前於Instagram分享與石詠莉到戶外踏青的照片，兩人以一黑一白情侶裝出行，笑容滿面享受大自然景色。鄧健泓透露在加拿大居住3年了，他發文表達對新生活的美好昐望：「在加拿大3年了。時間走得太快。好好過生活」。

鄧健泓接受陳敏之訪問被爆鬧係渲男。(影片截圖)

鄧健泓早年星途平平，2007年生活更出現問題，幸好獲任陳志雲安排工作，鄧健泓更一度以「Honey」形容當時關係要好的陳志雲，惹來不少人揣測兩人關係。另外，鄧健泓與蓋世寶分手後曾傳出「刀仔拮大髀」自殘的傳聞，他解釋是執玩具期間不小心弄跌摺刀，摺刀跌落床插落大髀。鄧健泓近年接受陳敏之訪問自爆背住女友與石詠莉偷偷聯絡。雖然他未有「開名」指該女友是誰，又堅稱當時與石詠莉「冇下文」，但仍惹來網民爭議，大鬧他是渣男，並猜測「受害人」是李施嬅，引起軒然大波。今鄧健泓與石詠莉離開香港回歸平淡，過上平靜日子，修心養性做好男人。

鄧健泓與石詠莉慶祝移居加拿大3年。（IG圖片）

鄧健泓與石詠莉慶祝移居加拿大3年。（IG圖片）

鄧健泓（蕭鐵男）（網上圖片）

鄧健泓。（Youtube影片截圖）

李施嬅最為人熟悉的情史，便是與鄧健泓的5年情。(selenaleelalee@Instagram)

李施嬅。（Instagram@selenaleelalee）