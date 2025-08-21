90年代頂級女神戴住口罩都被讚靚　傳當年鋒芒畢露拍戲惹張敏妒忌

香港90年代影壇盛產女神，其中擁有甜美臉孔與魔鬼身材的邱淑貞便是代表人物之一。當年她跳出公仔箱轉闖影壇，憑電影《赤裸羔羊》中的大尺度演出，奠定了「性感女神」地位。邱淑貞於1999年下嫁億萬富商沈嘉偉，並為對方誕下三位寶貝女兒，其後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。至近年，邱淑貞不時陪伴有「最美星二代」之稱的大女沈月出席公開活動，雖然如今已年過半百，但依然風韻猶存。

邱淑貞為王晶一手捧紅的第一代「晶女郎」！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞是不少人心目中的性感女神。（《赤裸羔羊》電影劇照）

邱淑貞與老公以及三名女兒。(微博圖片)

邱淑貞在圈中人緣極好，日前郭富城主演的電影《無名指》舉行慈善首映禮，邱淑貞也有現身支持老友。有網民當晚偶遇邱淑貞，不但成功集郵，還將合照分享到社交平台，寫道：「可惜戴著口罩，朋友說她還是很美。眼睛好看。」相中的邱淑貞身穿藍白直條襯衫，紮起頭髮，打扮休閒，即使戴上口罩仍星味不減。博主大讚女神真人漂亮又溫柔，其他網民也紛紛留言：「我的頂級女神豆豆」、「漂亮媽咪」、「好幸運俾你遇到豆豆啊，豆豆真是靚爆鏡。」

邱淑貞早前與大女和二女同遊西安。（IG圖片）

網民大讚邱淑貞戴住口罩一樣咁靚女。（小紅書）

邱淑貞是王晶電影的第一位「晶女郎」，但昔日的友好關係變到現在20多年也不再往來。王晶曾在個人頻道中提到在《賭神2》裡，邱淑貞因為口咬啤牌的鏡頭，令她在中港台均大受歡迎，成為其演藝生涯的性感經典形象之一，但就引起另一位演員不滿：「邱淑貞太出彩了！其他演員都在爭取多點戲份，張敏第一個要爭，她演周潤發（賭神）的老婆，她覺得不夠、後來就調整，最後再多加一個女孩吳倩蓮，將戲份拉平均。可是邱淑貞又覺得我沒有像以前一樣，把所有資源放在她身上，實在我真的有點啞子吃黃蓮！」其實當年靠吳倩蓮的加入、與張敏夾擊下，才拉勻邱淑貞的戲份。

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角中非常突出。（《賭神2》電影截圖）

王晶提到張敏想在《賭神2》爭取更多戲份。（《王晶笑看江湖》抖音截圖）

王晶最後在《賭神2》加入吳倩蓮，才算將戲份拉平均。（《王晶笑看江湖》抖音截圖）

由於邱淑貞於《賭神2》中飾演的女主角海棠實在太性感搶鏡，光芒更勝另外兩位女主角張敏及吳倩蓮，王晶則表示當年亦領受教訓：「我知道有人不開心，到有一日突然回到公司時，有五六個人出來捉住我，被人家打了一下，但是下一秒所有人都跑光了！」王晶事後明白有人需要在自己身上得到「交代」，表示：「就是有人要做一個交代，可是他又不想我受到甚麼大傷害，所以是一次精心設計的事！」疑似暗示有人為張敏出頭，教訓他一次。

邱淑貞與吳家麗拍攝的電影海報曝光後，蕭芳芳認為電影風格與自己不合，於是退出。（《赤裸羔羊》電影海報）

王晶當年請一位《花花公子》的女攝影師，為邱淑貞拍攝《赤裸羔羊》的海報。（《赤裸羔羊》電影海報）

另外，王晶亦在節目中透露，邱淑貞明白要在一眾當紅的玉女演員中出位，實在非常不容易，於是便設法在定位裏尋求突破。王晶表示：「當年葉玉卿和李麗珍就拍了幾部三級片、很豪放，引起了一陣熱潮。我問她（邱淑貞）有沒有膽向這方面發展？她說去到那裏（尺度）就不行了。」但其實王晶有為邱淑貞另作打算，表示劃界於一個堅守的性感尺度：「我說千萬不要去到這樣，千萬不要真的全裸，到時妳的身段就太低了！妳要做到一個尺度，大家覺得妳很性感、而又看不到的！」這個尺度就是三點不露。

葉玉卿與李麗珍拍攝的三級片，當年引起一股全港熱潮！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶為邱淑貞的性感劃界為「三點不露」，及後成為不少電影製作人的拍攝標準。（《王晶笑看江湖》節目截圖）