前港姐冠軍被稱「十億女友」多年　終激動澄清：邊有10億咁多？

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）、伍富橋、關楚耀和陳安立一同現身PPA職業匹克球巡迴賽的新聞發布會，雖然Pickleball球齡只有兩個月，但陳庭欣的技術並不遜於男士們，相當有板有眼：「我一個禮拜打足四日，每次平均都打兩三個鐘。（男朋友有冇陪你打？）佢都有嘅，但佢打羽毛球叻啲，但佢都唔抗拒嘅。」

陳庭欣（Toby）、伍富橋、關楚耀和陳安立一同現身PPA職業匹克球巡迴賽的新聞發布會。（葉志明攝）

相當有板有眼。（葉志明攝）

陳庭欣對Pickleball相當有天份。（葉志明攝）

即將迎來38歲生日，陳庭欣透露會與一大班朋友去布吉慶祝：「都成10幾人，屋企人都有參與，會係一個好開心嘅trip。（男朋友會唔會有驚喜？）應該就冇㗎啦，我哋都知道對方唔好有驚喜就好啲，驚驚多過喜，我哋咩都會拎出嚟溝通，所以唔會有呢樣。（順便求婚呢？）應該都唔會㗎啦，有共識嘅。」

陳庭欣即將迎來38歲生日。（葉志明攝）

陳庭欣與富貴男友拍拖超過八年。（葉志明攝）

陳庭欣稱不會有驚喜。（葉志明攝）

自從與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，陳庭欣不時被稱為「十億女友」，對此她表示已經麻木：「其實我都成日想搵一個時間或者地方，喺自己嘅social media度解釋，唔係呀，邊有10億咁多？有張相大家成日話係我屋企，又話可以做瑜伽，嗰度唔係我屋企嚟，大家都誤會咗，我都唔知由邊個開始寫起，但有時我又費事解釋，睇過就算。」

陳庭欣澄清。（葉志明攝）