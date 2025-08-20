伍富橋做獨立歌手有新動向　升呢與頂級音樂監製舒文合作

伍富橋今日（20日）與陳庭欣、關楚耀和陳安立一同現身PPA職業匹克球巡迴賽的新聞發布會，四人更即場切磋交流！伍富橋接受《香港01》訪問時透露早在2022年已接觸Pickleball更考獲教練牌，本想報名參賽但無奈已額滿：「希望有機會我都可以代表香港出去打，希望畀個新嘅目標畀自己，除咗演藝事業同健身事業，其實Pickleball都可以發展吓。」

伍富橋、陳庭欣、關楚耀和陳安立私下經常一同玩Pickleball。（葉志明攝）

伍富橋已考獲Pickleball教練牌。（葉志明攝）

伍富橋今年與TVB的經理人合約結束，宣布成為獨立歌手，他透露今年除了會擴充自己的健身中心外，更會推出新歌：「今次好開心可以搵到舒文舒老闆做監製，我同佢試音已經試咗一次，已經感受到佢嘅功力，因為試音無實際嘅歌詞，但已經感受佢做監製去帶領我做歌手去錄去唱嘅功力。（係咪好嚴厲？）係呀，行內直頭話你會俾舒老闆『強姦』，係咁『強姦、強姦』，純粹係佢好嚴厲，唱10次、20次佢先ok，但我自己係好鍾意被『強姦』，我唔係M底，但好鍾意俾佢雕琢每一個句，每一隻字，點樣先係唱到最好聽，我都好鍾意去研究聲線，點先係聽出嚟最好聽，我都好enjoy呢一部份，所以都好enjoy俾舒老闆『強姦』。」

伍富橋已是獨立歌手。（葉志明攝）