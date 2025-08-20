王晶揭明星爆紅全靠資本做局　認當年用錢財捧紅57歲「性感女神」

著名導演王晶最近在社交平台拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，引起不少關注。王晶曾執導過許多賣座的電影，捧紅不少「晶女郎」，近日他就在片中大方坦承，其實許多明星都是靠錢財捧出來的，而「性感女神」邱淑貞亦不例外。

王晶開立的頻道大受歡迎。（王晶微博圖片）

在影片中當談到許多明星爆紅，其實是與資本背後做局有關的時候，王晶就直白承認其實不論過去還是現在，只要願意動用資本，捧紅一個人根本就不難。他還大方承認當年為了捧紅電影《赤裸羔羊》的女主角邱淑貞，也是用了不少錢財捧出來的：「當時報紙是特別流行的，每天都是賣幾百萬份，我就在6個最大的報紙上面的頭版都是邱淑貞，所以那天她紅遍全港，這都是資本去做的事情。」他還表示現在用錢財捧出來的明星，效果確實是沒有以前那麼的大了。

王晶坦承當年是用錢財捧紅邱淑貞。（網上截圖）

《赤裸羔羊》奠定邱淑貞「性感女神」的地位。（影片截圖）

當然，王晶用錢財捧紅邱淑貞是相當成功，因為在電影《赤裸羔羊》中，她的性感演出令許多人留下深刻印象，奠定她「性感女神」的地位，她亦憑該電影獲得當年（1993年）金像獎最佳女主角提名，聲名大噪，成為家喻戶曉的大明星。

邱淑貞隨後聲名大噪，成為家喻戶曉的大明星。（微博圖片）

另外，提到追星行為，王晶就認為根本不應該追星：「追星根本就是一個很愚蠢的行為，你欣賞一個演員就欣賞吧，你就是表達你對那個演員的欣賞，給一些評論稱讚他，你不需要花很多錢，內地也是有很多飯圈，花很多很多的錢去捧他們的那些偶像，沒有必要的，那些錢都是他父母的。」

王晶用錢財捧紅邱淑貞相當成功。（微博圖片）