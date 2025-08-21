東張西望｜爆醫生手術錯誤致病人出血　拒絕承認死於醫療事故

昨日（20日）一集的《東張西望》繼續講到事主張生報東張直斥醫生草菅人命。張媽媽今年於將軍澳一醫院進行手術後死亡，院方開出的死亡原因包括：肝動脈假性動脈瘤，內視鏡超聲波引導下膽道引流，無法進行手術的胰臟癌。

東張西望｜媽媽手術後身亡醫生被指神情閃縮 事主：草菅人命

日前（19日）講到張媽媽的離世經過後，今日繼續講到張媽媽離世後，雖然家人對死因存疑，但張生與家人在忙她的身後事，所以沒有深究。一個月後張生突然收到一個匿名電話，表示清楚張媽媽的手術情況並感到可惜，一周後他又收到匿名信：「希望你哋一切安好，遺憾嘅係類似事故喺洪醫生操刀下出現過好多次，證據指出媽媽發生併發症後，冇得到適當急救，直至返魂無術。」匿名信更請張生向有關部門舉報，為張媽媽取回公道。

張生表示收到匿名信後感到憤怒，因為當初質疑醫生的原來是真的，而哥哥更感到傷心：「因為當日佢去說服我哋信呢個醫生去畀媽媽做呢個手術，結果係換來咁嘅問題。」數天之後張生收到了更多的資料，披露更多張媽媽的手術細節。張生3月底正式投訴，院方4月底安排會面，因為張生怕死無對證，所以把會面的對話錄了下來。當時會面的有顧問醫生、病人聯絡主任及副顧問醫生洪醫生，而當時亦進行了超過一個半小時的會談。

張生家人向顧問醫生問：「你可唔可以話係99%其實係因為手術過程中，你擺個金屬支架落去令到佢出血。」顧問醫生：「我哋唔否認，我哋冇否認嘅。」洪醫生還親口承認了錯誤：「呢個係個急性嘅情況，亦都係我嘅失誤導致佢有個出血問題，呢樣嘢我唔否認嘅。」張生家人表示洪醫生從來沒說過風險會這麼高。

顧問醫生表示當日在場還有一名教授醫生在場，並非只有洪醫生在做，而洪醫生亦承認是她的問題。洪醫生指當日教授醫生在場看著她做手術，但就令張生聽到很生氣：「佢當下淨係睇㗎咋？咁唔洗佢啦，我企喺度都得啦。」

院方後來致電張生表示張媽媽並非死於醫療事故，而是手術併發症，換言之洪醫生並沒有任何責任。於是張生向醫院申請張媽媽的手術記錄，他在記錄中有所發現，所以繼續與醫院進行會面，明天（21日）《東張西望》將會繼續跟進。