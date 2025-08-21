甘永傑梁浩賢獻出「第一次」難捨舞台　「中2生」戰友導師齊撐場

《中年好聲音2》甘永傑及梁浩賢獻出「第一次」，首度參與音樂劇場《換吧！我的兄弟姐妹》演出，這次演出，除了得到一班甘粉和梁粉狂買飛捧場外，亦吸引不少名人好友到場支持，計有即將做爸爸的方力申、王君馨、陳慧敏、丁子高、譚俊彥、岑杏賢和一班《中年好聲音2》的兄弟姐妹和導師等等。

甘永傑和梁浩賢首度擔演音樂劇場演出，完騷後感受當然特別深。浩賢坦承不經不覺已完成四場演出，「我哋之前仲傾過，到時會唔會有啲唔捨得、失落感呢？！原來真係感覺到好失落，完咗之後唔使再排練，又見唔到班小演員，同埋冇咗緊張同刺激嘅感覺。」阿甘和浩賢接演後曾表示有擔憂應付不來，特別是要跟6歲囡囡甘亦霏同台的阿甘，怕囡囡演戲時不懂投入角色，仍當他是爸爸，原來囡囡在排練時一度出現此情況，令阿甘一度想放棄，「我嘅擔憂係冇錯，排到中段時佢真係見到我就變返係我個女，唔係用角色同我交流，我就返屋企同佢傾，我話『你做唔做到？做唔到就cut咗呢個角色嘞！』佢一句話做到，返到去好厲利，真係改變晒做返個角色。」至於挑戰極速變裝，仲要扮演婆婆角色的浩賢，就感激幕後團隊幫手令他可順利完成，「我係一路都好擔心，真係要多謝服裝同化妝，幕後團隊嘅力量，佢哋咁畀心機去做，我先可以放心去扮女人。」

阿甘笑浩賢因本身「女人底」，所以扮得特別神似，浩賢認同之餘，更希望將扮女人角色發揚光大，「好多小朋友好鍾意我扮『陳婆婆』，嚟緊可以有節目搵『陳婆婆』出現，或者整套《陳婆婆外傳》都唔錯。」問到一班《中年好聲音2》的兄弟姐妹和導師，他們都大讚阿甘和浩賢演出精彩，古淖文自認演戲差無意做舞台劇，但看到戰友有新嘗試也戥他們開心，「見證住我哋可以去到唔同領域，演到舞台劇都幾震撼，希望其他同學仔，一、二、三屆可以去到更遠地方。」而曾演出過歌舞劇的韋綺珊，就想挑戰跟小朋友合作，「同啲咁細嘅小朋友合作，考驗吓自己啲耐性，同你哋（《中年好聲音》學員）合作都要好有耐性，同啲再細啲又係另一個睇法。」

岑杏賢跟丈夫張嘉俊帶同下個月滿4歲的囝囝Preston捧場，原來這次是囝囝首次看舞台劇，但因為囝囝對音樂有興趣於是一家來欣賞演出，「佢都有表演慾，但係比較慢熱，同埋有啲性格，但佢好鍾意音樂同唱歌，𠵱家都學緊打鼓，所以對唔同表演會有興趣好定咁睇，我一知道可以睇呢個騷，又有好多小朋友一齊唱歌，都覺得幾啱佢，於是試吓帶佢嚟睇。」本身有修讀心理學課程的岑杏賢，更希望透過這次睇騷，讓囝囝有機會偷師練膽量，「畀佢睇吓其他小朋友好有信心喺台上表演，見到啲哥哥姐姐喺個台上做緊呢樣嘢，會令佢將來真係有機會上台，都會有信心啲。」

