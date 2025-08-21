G.E.M於啟德主場館創五場演出紀錄　觸動落淚留下美好回憶

華語樂壇創作天后G.E.M.鄧紫棋重返出道起點，一連五晚於啟德主場館舉行《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站》，演出圓滿結束。G.E.M.五晚以來，與逾二十萬位樂迷共創美好回憶，並創下首位歌手於啟德主場館開辦五場個唱的紀錄。昨晚演唱會尾場，四萬觀眾歡呼聲震天，整晚與G.E.M.一齊大合唱。G.E.M.感謝歌迷與她共創新歷史。

由G Nation Records出品、特高娛樂主辦的《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站》，昨晚於啟德主場館演出尾場，今次《I AM GLORIA》2.0榮耀續航，G.E.M.將這份熾熱與榮耀磅礴蔓延至她的家——香港。由開場，G.E.M.率領升級版巨型獅子，以女王姿態浩蕩出場，到最後唱出粵語版《天空沒有極限》為今次香港巡唱之旅作結，與全場四萬位歌迷共渡難忘感動的晚上。

G.E.M.表示來到尾場，除了是這次巡唱的第五場，過去未有歌手在此場館舉行過五場騷，這晚大家寫下新歷史。G.E.M.唱畢《孤獨》一曲後有感而發，指首場髮型師的朋友帶了十二歲的女兒來看，這位小朋友是有情緒問題的。但看完首場後，感覺到力量。主動要求媽媽帶她來看尾場，G.E.M.說：「細個我會追求自己歌藝進步、跳舞越來越好。但到現在人生三十四歲。最令我找到意義的是像那位十二歲的小妹妹一樣。她可能很不開心，但來我演唱會後好有力量，會想再來。我覺得站在台上最重要是這樣，不是要有幾勁、幾好，而是我們之間互相影嚮。我的音樂可鼓勵到你，或者我需要鼓勵時，你們又鼓勵到我。希望大家看完我的演唱會，可帶些力量回到生活之中，每天都開心平安，這是我最開心的。」她又指多年來經歷不少，以為已經歴很多，但人生總會有新挑戰。像她昨晚出場前氣喘，但不要緊，氣喘也可以唱，希望自己的音樂可鼓勵到大家。

G.E.M.這幾晚演出，說到觸動處都忍不住落淚。昨晚談到巡唱的經歴，她說：「這一年零九個月，單是巡唱便經歷很多，試過遇到行雷閃電、大雨、耳機沒聲、有蟲爬上來等等狀況，雖然我覺得自己巡演經驗幾多，但因為大部份做體育場演唱會，也是第一次，所以都會好驚。每一次在這個情況下都只能強顏歡笑，因為不可以停。我的巡唱就好似人生的縮影，無論發生甚麼事人生都要繼續。今天是第114場，當我面對懼怕時，我不會再驚不會再逃走，可以面對恐懼說：係你走呀。」說到這裡，G.E.M.忍不住哽咽落淚說：「我好希望你們如果遇到害怕、艱難時，心入面有焦慮，跟焦慮講：係你走呀！快樂是我們的選擇。」

尾場的Encore環節，寵粉的G.E.M.增設點唱環節，清唱《回憶的沙漏》、《我的秘密》、《18》，滿足歌迷的要求，並送上《海闊天空》，四萬觀眾跟着和唱，場面感人。最後以一曲粵語版的《天空沒有極限》，為今次香港站畫上完美難忘句號。

