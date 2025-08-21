前花旦吳美珩激罕露面為好姊妹慶生　樣貌停留20年前凍齡力驚人

現年53歲的吳美珩於1996年參選國際華裔小姐競選奪得亞軍入行，加入TVB後成為90年代TVB當家花旦，自2001年嫁年長4歲的美籍富商華人王華麟後淡出幕前。吳美珩婚後升呢百億闊太生活保持低調，專心相夫教子，過著養尊處優的少奶奶生活，甚少公開露面。近日她罕有現身，與好友鄭裕玲及一班好姊妹合體，為8月生日的宣萱及顧紀筠慶祝。

吳美珩於1996年參選國際華裔小姐競選奪得亞軍入行。（視覺中國）

吳美珩擁有仙女氣質及踏實的演技，令她得到愈來愈多拍劇的機會。（劇照）

吳美珩在《妙手仁心III》飾演骨科高級醫生，常以低髮髻示人，再加上她有種淡淡的古裝美，絕對稱得上是眾人眼中的仙氣女神！（劇照）

鄭裕玲昨晚（20日）在IG分享了為宣萱及顧紀筠慶祝生日，同場還有劉曉彤、丘凱敏及久沒露面的吳美珩。今次難得齊人，宣萱及鄭裕玲都開心留言表示：「苦等兩年半，終於可以齊集六美聚首！可以想像我們有多高興、多愉悅！祝大家生日快樂，身體健康！」相中可見，6位都保養得宜，尤其吳美珩凍齡力非常驚人，樣貌仿佛停留在20年前，無論身材或皮膚都狀態極佳。

久沒露面的吳美珩罕有現身，凍齡力非常驚人。（IG圖片）

鄭裕玲昨晚（20日）在IG分享了為宣萱及顧紀筠慶祝生日。（IG圖片）

有大批網民看到吳美珩的近況都不禁留言大讚：「吳美珩保養得不錯 幾乎沒變」、「一眼看去和以前一樣」、「吳美珩臉部線條真流暢 氣質真好啊」、「6位都保養得好好」、「吳美珩好漂亮」、「吳美珩氣質好高貴」、「吳美珩是真的一點沒變呀」、「吳美珩凍齡的嗎 好美啊狀態好好」、「太有知性美了！」、「同以前一樣樣」。

鄭裕玲與吳美珩等人分屬好姊妹，經常會相約慶祝生日。（IG圖片）