最美星二代姊妹花破天荒驚喜同框拍廣告　拍攝過程充滿默契見真情

90年代性感女神邱淑貞在1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結婚後就息影，兩人育有3個女兒，分別為沈月、沈日及沈晨。大女沈月向來有最美星二代美譽，無論靚樣和身材，都似十足她的媽咪邱淑貞，盡得她媽咪的優良遺傳。而二女沈日就長得比較像爸爸沈嘉偉，充滿陽光氣息，跟家姐氣質不同，但也是天生一副美人胚子。最近她們姊妹倆破天荒合作，首度同框為法國高級品牌CHANEL拍攝全新皇牌四色眼影-珠寶鈕扣限定版宣傳照，兩姊妹的破格演繹與真摯互動，將親情的溫度完美融入每一個鏡頭。

(左) 沈月與沈日姊妹檔拍廣告。

經過攝影及品牌團隊的精心改造，沈月沈日換上青春活潑的造型，令在場所有人眼前一亮。這次沈月大膽突破，一改往日少女甜美形象，展現充滿活力的全新一面。儘管初次置身於聚光燈下，沈日亦展現出與生俱來的鏡頭魅力，迅速掌握拍攝精髓。姊姊沈月不僅在旁給予鼓勵，更以其對鏡頭的純熟駕馭，引領妹妹迅速進入最佳狀態，每個眼神、每個姿態都流露出超越新人的成熟韻味。

沈月。

沈日。

沈日。

在專業的拍攝環境中，兩人憑藉好姊妹的默契，展現出自然流暢的互動。拍攝現場洋溢著歡聲笑語——兩人把玩道具珠寶鈕扣時的忘我投入、拋灑璀璨紙屑營造的夢幻氛圍、即興玩起「打手快拍拍手」遊戲，每個瞬間都真實展現了姊妹間的深厚情誼，氣氛輕鬆愉快。現場每位工作人員都被這份純粹的親情所感染，紛紛表示這是一次充滿愛與溫暖的拍攝體驗。

(左) 沈日與沈月姊妹檔拍廣告。

沈月表示：「能夠與妹妹一起拍攝對我來說十分難忘。看著她在鏡頭前從緊張到放鬆投入的過程，我很為她高興。」沈日則分享道：「第一次面對專業拍攝確實有點緊張，但有姊姊在身邊，我很快就放鬆下來。這次拍攝經歷讓我學到很多。」沈月沈日姊妹這次破天荒合作為品牌注入新鮮感，這組充滿愛的作品相信會成為她們最珍貴的回憶。