初代拜金名媛飛德國享受貴族級護膚療程　皮膚年齡只有40歲超驚人

現年62歲的章小蕙因喜愛購物曾被封為「香港第一拜金女」，近年她將事業重心轉往內地，不時拍片分享護膚及保養心得，更創立自家品牌積極直播帶貨，成功吸納大批女粉絲。日前章小蕙在小紅書分享了到德國著名貴族療養中心享受皮膚療養的過程，當中更曝光了皮膚報告的驚人數字，隨即引起網民熱議。

章小蕙近年將事業重心轉往內地。（小紅書圖片）

章小蕙近年將事業重心轉往內地。（小紅書圖片）

章小蕙多年來保持優雅氣質，保養得宜超凍齡，皮膚白滑緊緻令不少網民驚艷。畢竟已過了花甲之齡，章小蕙更加關注身心變化及健康狀況。最近她特別飛往德國的貴族療養聖地，進行皮膚狀態檢測及護膚療程，並將片段分享到小紅書。她透露該聖地是歐洲其中最古老的療養中心之一，由19世紀開始，德國國王、公爵、公爵夫人及名媛的到訪之處，當中設有泉眼已有千年歷史的溫泉。

日前章小蕙在小紅書分享了到德國著名貴族療養中心享受療養的過程。（小紅書）

章小蕙入住的療養院是歐洲其中最古老的療養中心之一，由19世紀開始，德國國王、公爵、公爵夫人及名媛的到訪之處。（小紅書）

章小蕙入住的療養院是歐洲其中最古老的療養中心之一，由19世紀開始，德國國王、公爵、公爵夫人及名媛的到訪之處。（小紅書）

療養院更設有泉眼已有千年歷史的溫泉。（小紅書）

章小蕙今次入住療養院4天，除了在享受奢華的療程之外，更透過高端的儀器進行皮膚分析。主理人大讚章小蕙被皮膚十分滋潤，狀態極佳，更以章小蕙的皮膚狀態與曾入住療養院的100位同樣歲數的中國人作對比。而章小蕙的皮膚狀態排行第一，其皮膚年齡最多只四十歲，章小蕙本人對此都感到非常驚訝。

章小蕙透過高端的儀器進行皮膚分析。（小紅書）

章小蕙透過高端的儀器進行皮膚分析。（小紅書）

章小蕙皮膚年齡只有40歲。（小紅書）

結果非常驚人。（小紅書）

章小蕙入住的療養院費用昂貴，居住的豪華套房一晚價錢需要2400英鎊（約2萬5千港幣）。有有大批網民看到片段後，都大讚章小蕙不愧為名媛，更非常羨慕其皮膚狀態：「為什麽你可以一直美又不遭女人嫉妒？」、「皮膚年齡40歲？這也太好了吧」、「努力向你靠近學習，讓自己精致的活著！」、「素顏的狀態也太好了」。

章小蕙享受貴族級護膚療程。（小紅書）

章小蕙無懼素顏示人。（小紅書）