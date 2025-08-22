40歲氣質短髮女神拍美食片狀態驚人　曾拍大膽床戲有最強繼母之稱

現年40歲的蔣祖曼（Joman）入行24年，早年以拍攝獨立電影為主，也曾參與不少舞台劇，近年轉戰電視劇成功「入屋」，尤其在TVB劇集《逆天奇案》系列、《法言人》及《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中的表現令人印象深刻。近年蔣祖曼積極拓展事業版圖，加入KOL行列拍攝生活影片，近日就帶觀眾深入廣州尋覓地道美食，展現鏡頭後的真實一面。

一頭短髮成為蔣祖曼標誌，她更是不少人心中的短髮女神。（IG@jomanchiang）

劇集《逆天奇案》中，蔣祖曼首次飾演大律師，劇中她與黃智賢扮演情侶。（IG@jomanchiang）

蔣祖曼在《法言人》飾演法官。（《法言人》劇集截圖）

蔣祖曼之前拍攝劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，角色瘋狂減磅。（《法證先鋒VI：倖存者的救贖》截圖）

在最新分享的影片中，蔣祖曼記錄了自己從香港乘坐高鐵前往廣州工作的過程，自認是「J人」（特徵是喜歡有計畫、有秩序的生活，偏好事先規劃，並按部就班地執行）的她，全程表現興奮，對高鐵設備充滿好奇，十足大細路一樣。而開工之餘，蔣祖曼也不忘醫飽個肚，四處尋找美食，隨後更開啟「為食mode」，穿梭大街小巷品嚐雲吞麵、香蕉船及涼茶等地傳統地道美食。每當美食上桌，她都不禁「嘩嘩聲」，期間更化身「美食家」點評味道，不過當飲到涼茶時，原本「牙詀詀」的蔣祖曼被苦到面露難色，自然率真的反應讓觀眾看到她私下的可愛性格。

蔣祖曼對高鐵上的設備充滿好奇。（小紅書截圖）

蔣祖曼對高鐵上的設備充滿好奇。（小紅書截圖）

對高鐵食物好似很滿意。（小紅書截圖）

鏡頭一轉繼續食。（小紅書截圖）

當日蔣祖曼雖簡約以藍色T恤搭配白色短裙示人，但難掩其模特兒般的身材及一雙長腿，而更引人注目的是她狀態極佳，皮膚光滑細膩，加上一頭標誌性短髮，整體造型清爽亮眼。紛紛留言讚嘆：「好有氣質！」、「你真係保養得好好喎，好羨慕你」、「好靚女」、「好喜歡你，好漂亮好氣質」。

先整碗雲吞麵。（小紅書截圖）

滿桌都是食物。（小紅書截圖）

好大隻「香蕉船」。（小紅書截圖）

蔣祖曼被涼茶苦到面露難色。（小紅書截圖）

蔣祖曼的演藝生涯涉足不同界別，初出道時曾參與麥婉欣執導的女同志主題電影《蝴蝶》，片中有不少大膽「女女」床戲。近年她轉戰電視圈，先後參演ViuTV《詭探》、HKTV《警界線》等作品，逐漸為大眾熟悉，直至加入TVB後人氣進一步提升。

蔣祖曼具備模特兒需有的條件。（IG@jomanchiang）

好性感！（IG@jomanchiang）

散發女人味。（IG@jomanchiang）

也有可愛一面。（IG@jomanchiang）

除了事業發展，蔣祖曼的家庭生活也備受關注。21歲時與電影幕後工作者陳卓麒交往，男方曾有一段婚姻並獨力撫養病逝前妻的兒子。兩人愛情長跑8年後於2014年結婚，蔣祖曼視繼子如己出，並在2015年為丈夫誕下女兒，組成幸福四口之家，被譽為圈中「最強繼母」之一。

今年初，兒子踏入成年18歲，蔣祖曼也感性發文：「生日快樂呀Day哥！🥳咁就18歲，新嘅一頁開始啦，陪你打咗咁耐怪獸，之後就靠你自己繼續闖關啦🍀祝以後繼續陪我打機煲劇買公仔俾我玩唔好嫌我低能煩無聊。無論將來你成為一位點嘅成年人，你喺我心目中都係最好❤️加油💪🏻今日阿媽追尋理想陪你唔到，話咗要重重錫你一啖仲未錫💋呢一日特別感觸，你明嫁啦🫶🏻番屋企先再傾❤️PS: 你真係好難湊，湊死我。」字字句句充滿愛意。

蔣祖曼對繼子視如己出。（IG@jomanchiang）

蔣祖曼對繼子視如己出，有「最強繼母」稱號。（IG@jomanchiang）