夏文汐見港產男神心花怒放又攬又錫　獲讚港劇接班人天生有姐姐緣

劇集《新聞女王2》早前已經全劇煞科，劇集有望年底播出，今輯除了依然有「Man」姐佘詩曼、李施嬅、高海寧及馬國明等原班人馬坐陣之外，還加入黃宗澤（Bosco）和80年代性感女神夏文汐，令人更加引頸以待。當中黃宗澤近年電視、電影雙線發展，靚仔又好戲，成功圈粉，成為不少女仔心目中的男神，沒想到就連性感女神夏文汐也被他迷倒。近日有網民分享二人之前在劇集煞科現場互動一幕，期間，夏文汐對黃宗澤又錫又拖，究竟因為咩事咁親密呢？

《新聞女王2》有黃宗澤加入。（微博圖片）

《新聞女王2》中黃宗澤與「Man姐」佘詩曼是敵對關係。佘詩曼稱與黃宗澤合作好好玩。（微博圖片）

另外也有80年代性感女神夏文汐加入。（小紅書截圖）

夏文汐劇中飾演佘詩曼養母，兩人將上演連番惡鬥，令人期待。（微博圖片）

近日，有網民在社交平台分享一段煞科現場的幕後花絮，並寫上：「一番對話體現黃宗澤人品、情商，不愧為港劇接班人。」片段中，夏文汐甫見到黃宗澤即興奮地主動上前拖手、相擁，然後再互相禮貌送吻。夏文汐第一句便熱情表示：「好掛住你啊！」更大讚黃宗澤越拍越靚仔。聽到女神的讚賞，黃宗澤即暈一暈，笑言：「我好暈啊，俾夏姐姐咁樣讚。」

夏文汐見到黃宗澤非常開心。（小紅書截圖）

夏文汐第一句便熱情跟黃宗澤表示：「好掛住你啊！」。（小紅書截圖）

黃宗澤聽到女神讚賞即刻暈一暈，十分搞笑。（小紅書截圖）

夏文汐在片中透露，自己第一場戲便是與黃宗澤合作，更大爆對方敬業又暖心：「我經常唔記得台詞，佢反而記得我嘅台詞，好犀利啊佢。同埋佢幫助我好多。」面對前輩盛讚，黃宗澤僅謙虛回應：「應該的。」夏文汐見狀再讚他樣子精神，黃宗澤笑言其實好眼瞓，她即幽默表示：「咁錫啖醒神先」，黃宗澤也大賣口乖：「有咁靚嘅夏姐姐錫，我當然係求之不得」，雖然兩人最後沒有錫到，但可見夏文汐非常之喜愛這位後輩。網民也留言：「Bosco私下為人一定不錯， 這麼多位前輩好疼愛喜歡他」、「謙虛又認真的黃宗澤」；也有人激讚夏文汐Keep得很好，風華絕代。

夏文汐感謝拍攝期間，黃宗澤幫助了她很多。（小紅書截圖）

夏文汐大讚黃宗澤好犀利。（小紅書截圖）

夏文汐整蠱黃宗澤。（小紅書截圖）

+ 29

事實上，黃宗澤與比他年紀大的女生確實特別有緣，在過往曾公開的戀情中，對象如胡杏兒、楊崢均比他年長，而合作過的「阿姐級」藝人如汪明荃、薛家燕、韓馬利等也與他關係良好。汪明荃更曾多次公開稱讚黃宗澤聰明、懂得照顧人，可見他深受成熟女性歡迎。

黃宗澤為人熟悉的是與胡杏兒的戀情，二人因拍攝《我的野蠻奶奶》撻着。（視覺中國）

與楊崢也曾有過一段短暫的戀情。（資料圖片）