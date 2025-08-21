黑神話：鍾馗｜鍾馗舊劇意外爆紅　歐陽震華主演勁cult破收視紀錄

中國3A級遊戲《黑神話：悟空》成為名揚中外的中國出品，在一眾外國大廠之中跑出。事隔一年，《黑神話：悟空》廠牌再度出現於外國遊戲展Gamecom，正當一眾玩家期待官方釋出《黑神話：悟空》DLC（追加內容）消息之際，官方遊戲科學卻反其而行，在壓軸環節釋出更令人震撼的消息，宣布製作新作《黑神話：鍾馗》。



中國3A級遊戲《黑神話：鍾馗》預告片。（YouTube截圖）

正當大家都在熱烈討論新作《黑神話：鍾馗》消息之際，也有十分多內地博主（blogger）剪輯遊戲預告片。在眾多解說影片中，還出現了不少《鍾馗捉鬼》、《鍾馗傳說》等，懷舊經典劇集的畫面。細看之下，兩套劇集中的主角，竟是大家耳熟能詳，現在經常在電視中見到的演員！

《天師鍾馗》。（myTVSuper截圖）

《鍾馗捉鬼》。（myTVSuper截圖）

仲有套「進化版」《鍾馗傳說》。（myTVSuper截圖）

《鍾馗捉鬼》在1988年3月於ATV播出，由羅樂林飾演鍾馗。（myTVSuper截圖）

《鍾馗捉鬼》為亞視於1988年推出的古裝神話劇，由譚新源監製及羅樂林主演鍾馗，共20集。《鍾馗捉鬼》沿用民間對鍾馗出處的故事，講述唐代進士鍾馗因貌醜被皇帝拒封狀元，憤而自盡，玉帝因欣賞和同情他的遭遇，准許鍾馗還陽，並封為陰間判官，自始鍾馗就負責在凡間斬妖除魔。

《鍾馗捉鬼》在1988年3月於ATV播出，由羅樂林飾演鍾馗，仲有打戲！（myTVSuper截圖）

雖然話係鍾馗劇，但係大多數時間歐陽震華都係用靚仔樣出演。（myTVSuper截圖）

2010年，中國內地也製作了另一套鍾馗劇集，《天師鍾馗》。當年由歐陽震華飾演主角鍾馗（原名鍾雲飛），同樣亦講述鍾馗因貌醜在科舉中落選，自殺後被天帝封為天師，專司人間除妖事宜。由於，《天師鍾馗》由內地浙江華策影視出品，所以劇中演員多由內地演員出演。

有別於1988年《鍾馗捉鬼》一劇，《天師鍾馗》較多從愛情角度出發，探討恩怨情仇，愛情觀，人和鬼，人和妖的糾纏。劇集播出40集，開播後迅即取得高收視。據一些公開數據，首播當天在浙江衛視的收視率達6.29，位列全國34個城市黃金劇場同時段首位，平均收視近1點。據2010年8月2日至8日搜狐電視劇收視榜顯示，在北京地區等地電視台的表現出色，收視率更超越舊版《包青天》。

歐陽震華都扮鍾馗又幾型。（myTVSuper截圖）

特效就⋯⋯都算唔錯。（myTVSuper截圖）

由於《天師鍾馗》表現出色，兩年後浙視又開拍播出第二輯《鍾馗傳說》。同樣亦由歐陽震華飾演鍾馗，講述鍾馗獲玉帝封為天師後，帶領結義兄弟在人間降妖除魔、伸張正義的故事。《鍾馗傳說》分為四大單元，分別有《降妖殺虎鎮》、《公主三世情》、《除魔無情斬》和《天使也有恨》，當中包含神話、愛情、武俠、懸疑等元素。

第一輯受歡迎，隔兩年又拍第二輯《鍾馗傳說》。（myTVSuper截圖）

第二輯《鍾馗傳說》玩穿越。（myTVSuper截圖）

值得一提的是，《鍾馗傳說》曾被稱為「史上最雷劇集」，因當中出現了不少當時的網絡潮語，話題，也加入了不少現代道具。鍾馗的對答，人物性格也偏向於輕鬆，貼近現代，令整套劇集產生一種類似《尋秦記》的穿越古代，充滿cult味的既視感。雖評語各有褒貶，但仍無阻《鍾馗傳說》一劇成當時收視率全國前三。

《鍾馗傳說》crossover包青天。（myTVSuper截圖）