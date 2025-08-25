廖家爵專訪｜從吳岱融助手做起　拒行捷徑：唔想俾人覺得係靠爸爸

在去年TVB台慶上，廖家爵從視帝譚俊彥手中接過「全台力撐潛質男藝人」獎項，他在台上淚謝亡父一幕，感動無數觀眾。一夜之間，大家都知他是前TVB金牌綠葉「大粒癦」廖駿雄的兒子。身為「星二代」，廖家爵大可利用父親人脈輕鬆入行，走一條更便捷的路，但他卻選擇報考藝員訓練班，隱藏身分由低做起，一步步累積實力。背後原因，正是他堅定的一句：「因為我唔想俾人覺得係靠爸爸！」



廖家爵參加第30期無綫電視藝員訓練班入行。（陳釗攝）

獲譚俊彥推薦演年輕版大壓力

現年31歲的廖家爵最近在劇集《麻雀樂團》中飾演男主角譚俊彥的年輕版，成功吸引觀眾注意。他多謝對方向監製引薦，記得當時兩人合作《企業強人》時對手戲不多，直至臨近煞科才熟絡起來。有天譚俊彥突然將導演拉到他面前說：「得唔得啊？呢個𡃁仔都ok啊！」此舉動令廖家爵當場O嘴，心想：「堅唔堅啊？」

廖家爵獲譚俊彥親自引薦，在《麻雀樂團》中演其年輕版。(資料圖片/陳順禎 攝)

要飾演視帝年輕版，廖家爵坦言心情非常緊張，一來是男主角，二來導演一句：「呢個角色好似你，做返自己就得」，反而令他陷入困惑，越想做好卻越做不到，他最記得開工第一日，原本只是一場很日常的戲份，但他和對手莊易羚還沒找到狀態，雖然大家背熟對白，但出來效果很機械化，監製要求他們重演，最終隔了一個多月後再拍才過關。

廖家爵笑指自己與譚俊彥都有點似樣，這點可能都成為劇組選他的原因。（受訪者提供）

何遠東一言驚醒

期間，廖家爵趁譚俊彥開工時從旁觀察，模仿對方的動靜和說話節奏來「偷師」。譚俊彥也經常提醒他：「放鬆啲啦，唔好咁緊！」此外，廖家爵也曾向在《企業強人》中，飾演他舅父的何遠東「求救」：「我點算啊舅父？我做唔到啊！佢教我嘗試用扮嘢嘅心態去模仿呢個人，我聽完突然叮一聲。」

廖家爵與何遠東因合作《企業強人》而成為好友。（IG@kelvin.liu_doob）

靠拍劇捱過喪父之痛

戲如人生，在劇集拍攝期間，廖家爵要演一場醫院戲，說爸爸就快不行，碰巧現實中，他同時間也經歷同一樣的事情，父親廖駿雄因病離世，劇集播出時，他直言感受特別深：「當時為保持專業，將所有專注力都投入到角色之中，暫時忘記喪父之痛：「嗰段時間好彩有呢套戲陪，否則唔知點過。頭兩日係最難捱。（有無匿埋廁所喊？）強忍咗，唔駛拍攝時，自己坐埋一邊低住頭深呼吸囉。而譚俊彥當時也知我發生咩事，所以醫院嗰場戲，佢都有嚟陪我；到我煞科嗰日，佢都有特登過來陪我一起拍完最後嗰兩場戲，因為佢有應承過，我睇住你，你睇住我。」而這暖心的舉動，令廖家爵非常感動。

在拍攝《麻雀樂團》期間，廖家爵需要演繹一場父親病危的醫院戲，而現實中，他的父親廖駿雄亦因病離世，讓他經歷著同樣的傷痛。（陳釗攝）

受電影感染萌演員夢 父親迂迴引路

廖家爵在去年台慶上獲頒「全台力撐潛質男藝人」獎時，淚崩多謝亡父，令人動容。問他是否從小受爸爸影響立志要當演員，廖家爵笑言有少少，更多的是被電影《大娛樂家》感染，覺得那種一邊跳、一班唱，還有一邊演的感覺很正，從而令他對演員這份職業產生興趣。

廖家爵在去年台慶上獲頒「全台力撐潛質男藝人」獎時，淚崩多謝亡父，令人動容。（影片截圖）

當廖家爵向父親透露了這份嚮往時，作為爸爸的廖駿雄並沒有立即為兒子鋪路，而是在背後「發功」，用一種迂迴的方式默默引導，先是介紹朋友讓他嘗試拍攝廣告，淺嘗鏡頭前的滋味。接著到2018年，父親安排他參演劇集《PTU機動部隊》裡面的一個小角色，開始慢慢接觸何謂拍戲，雖然當時劇本都未讀好，機位又不懂，但這次難得與爸爸合作，卻成為父子一個難忘的回憶：「戲入面佢係做反派，我有份拉佢。」廖家爵更笑道，每次向父親請教演技，總是得到一句：「你睇『Mon壇』（導演隔離的螢光幕）啦，你睇住就會學到好多嘢。可能佢都唔知點樣教我啩。」

廖家爵（右一）與爸爸廖駿雄（紅凳）曾在劇集《PTU機動部隊》合作，成為父子一個難忘的回憶。（《PTU機動部隊》）

兩父子亦曾一起亮相節目《流行經典50年》。（視覺中國）

其後，廖家爵又被父親安排當吳岱融的助手，讓他學習拍攝一套劇的整個製作流程，從演員的準備，到機位、燈光佈置，每一個崗位的工作，都希望他親眼去看，親身去學，當時他甚至還幫吳岱融跟對手讀對白，這一點點的經驗累積，亦為他日後打好基礎。

廖家爵曾擔任吳岱融的助手，邊做邊學。（受訪者提供）

父親管教嚴格

廖家爵稱小時候爸爸對他管教嚴格，秉持著「男要窮養」的傳統觀念。「每樣嘢都要落手落腳做，要靠自己。」父親的管教方式亦非常「貼地」，曾讓他去體驗執紙皮賺零用錢，從而讓他明白任何事情都不是理所當然，到長大後，父親又叫他跟著去學做裝修，學多一門手藝旁身。

廖家爵稱小時候爸爸對他管教嚴格。（IG@kelvin.liu_doob）

拒靠父蔭

對於演藝路的規劃，父親也曾給予廖家爵金石良言：「佢話『你唔好諗住自己做小鮮肉，係有期限架，要知道自己特點係咩』，尤其男演員，要浸先有味道。同埋我覺得自己又唔係靚仔，唔會係走『小鮮肉』路線嘅人。我個樣俾人感覺年紀可能大啲，但咁樣可能Keep得耐啲，因為做演員常常要兼顧靚仔，玩唔得長遠。」

廖家爵知道父親有看他演的戲，但父子之間很少會聊工作。（受訪者提供）

雖然大可靠爸爸人脈關係入行，讓星途走快一點，但廖家爵卻選擇投考藝員訓練班：「因為我唔想俾人覺得係靠爸爸，我覺得係要靠自己努力，得返黎嘅嘢先至值得。所以入行之後，無人問，我係唔會同人講我老竇係邊個，就算讀訓練班時，除咗公司高層也沒人知道，但最好笑是有啲梳化服同事識我老竇，會同我講：『得啦，我知你係邊個啦！』」

廖家爵投考藝員訓練班入行。（受訪者提供）

「星二代」身份有壓力

而「星二代」這個身份，對廖家爵而言，好的方面是得到較多照顧，但壓力亦隨之而來，「始終掛住個名，做衰咗會影響到爸爸嘅聲譽，同時要注意好品行和禮貌。」他謹記父親教誨：「你可以咩都無，但做人唔可以無禮貌。」因此在工作中，他逢見人必主動問好，卻也因此鬧出笑話。「我同瑞偉叔叔（歐瑞偉）本身識，但又怕被話攀關係，結果糾結點稱呼佢。」最後歐瑞偉主動解圍：「鍾意叫乜就叫乜！」

廖家爵直言「富二代」身份有壓力。（陳釗攝）

初入行「發台瘟」 曾自我懷疑

作為新人，有時撞板反而會加速成長。廖家爵憶述初入行拍攝《七公主》時，一場法庭戲讓他受到重大打擊：「場戲有三大段對白，當中仲夾雜咗一啲英文，我本來已準備好晒，點知去到拍攝時『發台瘟』，一Roll機就講唔到，搞到阻人收工。」監製當場叫他出去，逐段教他講，但他一埋位腦海又一片空白，那一刻讓他感到前所未有的挫敗，甚至懷疑自己是否根本不適合做演員，感覺真的很難受，後來他透過自我反思與調整，才明白有時不要太刻意，演出反而更自然。

廖家爵回想當時拍攝這場法庭戲，連3段對白都講不好，讓他很有挫敗感。（《七公主》截圖）

廖家爵笑指家姐（紅衫）是他頭號粉絲，每次有他的作品出街都會拍下來，然後分享到社交平台，非常支持他在這行發展。（受訪者提供）

曾半年無劇拍 餐廳兼職幫補生計

近年行業低迷，比拍攝挫折更現實的是生計問題。廖家爵透露去年拍完《麻雀樂團》和《刑偵12》後，到近期的《新聞女王2》，中間曾有近半年的空窗期，沒有劇拍，為了生計，一度到朋友餐廳打工，「因為爸爸（離世）嘅事，嗰段時間自己去咗一轉散心，跟住返嚟就去咗朋友嘅餐廳兼職，在水吧學調酒、在廚房幫忙，什麼都做。如果之後工作量少，朋友話隨時歡迎我返去幫手。幸好自己以前都儲到啲私房錢，暫時都能支持住。」

廖家爵自爆曾半年無劇拍，到朋友餐廳兼職幫補生計。（陳釗攝）

認性格內斂輸蝕 盼35歲做出成績

訪問中，廖家爵給人感覺內斂，與外型反差甚大，他自認不是會主動介紹自己的人，深知這性格在娛樂圈是比較輸蝕，「有諗過要唔要變，但夾硬扮熟感覺好假，我唔鍾意。所以我很感謝羅永賢監製，一直俾機會我。」談到未來，廖家爵目標很純粹，他覺得演員這份職業好玩又有趣，希望自己在35歲時能做出一些成績。而現階段，他最大的心願，是努力工作賺取穩定的收入，「我希望能定時定候俾媽媽家用，唔使令佢再擔心。」