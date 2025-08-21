陳豪公開仔仔上網打機相揭露心中隱憂　向網民提問盡見爸爸的困擾

現年54歲的陳豪與細他10年的老婆陳茵媺於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。工作忙碌的陳豪平日也有關注子女的成長，他昨日於IG story上載了囝囝上網打機的背面相，問網民對於孩子愛上網的處理方法。

陳豪陳茵媺與三名仔女。(IG圖片)

陳豪與陳茵媺一家。(ig@aimeechan_official)

陳豪出名是愛妻號，不是購入名牌送給太太陳茵媺（Aimee）。（IG：@aimeechan_official）

陳豪寫道：「問問大家，仔女慢慢大，多咗時間要上網或者用手機，點樣先可以培養到好嘅上網習慣，等佢哋自動自覺收埋手機？」表現出他對子女的關心和緊張，擔心子女染上網癮。其實陳豪最近為一個有關看管子女上網的手機應用程式宣傳，陳豪透露，曾經陪伴小朋友上網的時候，突然彈出一些「古靈精怪」的網頁，他指是次經歷非常驚嚇：「這些都是不應該讓小朋友看見的。」自此，他跟太太都非常留意小朋友上網時，有否突然轉向奇怪網站。而陳豪近期使用的Kids CARE by SmarTone，當中的網頁過濾功能正好解決家長的憂慮，既可預先設定過濾類別及網址，自動擋住不良網站，同時家長無需時刻監察子女的瀏覽記錄，確保親子之間的信任同時減低家庭衝突的可能性。

陳豪貼出仔仔上網的照片。(ig圖片)