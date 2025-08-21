好人緣男星挑戰牛腩惡店　店員畀錯嘢反冤枉佢叫錯：佢語氣好激動

中環一間牛腩麵名店以態度差見稱，三個月前，TVB藝人秦翊銘在該名店拍Vlog時，被阻撓拍攝兼發生肢體衝突，老闆不滿他在未經許可的情況下拍片，表示：「下次你哋影嘢問吓人哋俾唔俾你拍先，唔係話你哋鍾意拍就拍㗎，知唔知呀？」雙方爆發肢體衝突，老闆更堅持報警，揚言：「你可以告我！」秦翊銘怒轟香港有很多類似餐廳，令遊客去完一次已不想有第二次。

TVB藝人秦翊銘在該名店拍Vlog時，老闆不滿他在未經許可的情況下拍片，出手阻撓兼發生肢體衝突。（小紅書）

影片在網上爆紅後，有網上媒體去該間為稱為「惡店之首」的牛腩麵店做訪問，老闆貫徹我行我素態度，表示：「我唔係唔接受批評！」、「全世界對我都有誤會，其實我不知幾溫柔。」、「我哋做生意點會發爛渣？」、「好嘢就無人講」、「我呢啲叫真性情，唔係串嘴。」、「你唔識我，我又唔識你，你食完就走，我無理由九十度鞠躬，唔係五星級呀嘛。」

余文樂曾是該店常客。（VCG）

而藝人馬天佑就「唔信邪」，睇完這條片後決定照去該處食麵，他表示自己首次幫襯：「上網見過好多人話有一間麵檔態度好差，但係早幾個禮拜前喺YouTube睇到條片訪問個老闆，睇完條片之後就諗應該冇上網啲人講得咁誇張啩？可能只係個別嘅人受到唔好嘅對待啫…」然而店員態度卻令馬天佑十分失望，他說自己叫了一碗牛腩米、一碗菜及一杯凍檸茶走甜，但發覺凍檸茶飲起來很甜，他續說：「我就同佢講唔好意思我係嗌”走甜”呀，跟住佢就用咗一個好激動嘅語氣同我講，“你明明嗌凍檸茶少甜!!!”我飲咗10幾年走甜檸檬茶… 雖然冇證人… 但我都真心幾肯定我冇叫錯….」他甚至認為該杯凍檸茶似全甜多過少甜，最後他說：「After佢呢個超級無敵厭惡嘅反應之後，我食完就走咗lu.」

馬天佑原本一度以為網民評價只是誇張，於是首次挑戰該牛腩店，結果卻「敗走」。（IG@mayaoo）

馬天佑已飲凍檸茶走甜十多年，但店員卻給他少甜，當他指自己叫走甜時，對方卻激動回應：「你明明嗌凍檸茶少甜!!!」（IG@mayaoo）

有人留言說自己都有類似經驗，會叫店員直接換，不過馬天佑無奈回應：「佢嗰刻個回答係已經話咗俾我聽冇可能會換俾我….」也有其他苦主謂：「佢嗰刻個回答係已經話咗俾我聽冇可能會換俾我….」、「千錯萬錯 都係客錯」