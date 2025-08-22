李龍基揭未婚妻王青霞出獄生活　打理龐大家族事業：等住佢養我

現年74歲的李



龍基日前現身為HOY TV 全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》擔任評判，自未婚妻王青霞（Chris Wong）出獄後，二人的感情生活一直保持低調。不過，最近就傳出二人感情生變，婚期無望。對此，李龍基就向《香港01》透露未婚妻Chris的近況。



李龍基現身HOY TV 為全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》擔任評判。（葉志明攝）

李龍基與王青霞捱過近一年半分隔牆內外的生活，上月終於重聚。（資料圖片/葉志明攝）

基哥帶住60支玫瑰花接王青霞出獄，寓意「分分秒秒都愛你」。（資料圖片/葉志明攝）

能與女友久別重逢，感性的基哥再一次老淚縱橫。（資料圖片/葉志明攝）

未婚妻Chris忙於打理龐大家族事業：我等住佢養我

李龍基指：「佢出返嚟之後好忙，反而仲忙過我，因為佢幫緊佢父親嘅事業，家庭嘅事業都幾龐大，所以佢有佢忙，我呢輪都好忙，自從去完美加返到嚟都未停過。（佢事業咁龐大，會唔會養埋你？）我等住佢養我㗎，真係㗎。（佢從事邊方面？）因為我應承過我太太唔好講咁多我同佢之間嘅嘢，尤其係佢屋企嘅嘢，佢屋企人都唔係太鍾意我哋啲嘢成日都喺傳媒裡面播，所以我都盡量低調低調，總之我都好多謝大家關心，我只可以講，我哋依家都真係幾開心！」

李龍基透露未婚妻出獄生活。（葉志明攝）

二人感情從未受影響！（葉志明攝）

激動澄清未婚妻Chris未有失聯：話我買催情藥

至於有指未婚妻Chris失聯，李龍基解釋：「我喺美國返嚟之後，好多人問我同太太有冇事，跟住喺加拿大請我去嘅朋友直情打畀我『基哥，你同你太太冇嘢呀嘛？』我話咩事呀？『佢話你太太唔見咗』我話吓？咩唔見咗？我話你幫我調查吓咩事，之後佢打返畀我，原來係我去加拿大登台，我哋影咗張相4個人唔見我太太，就係呢張相，就有好多憑點數養活自己嘅人就大做文章，話我太太唔見咗，我一個人好孤單寂寞飛咗去美加，就憑一張相就可以咁樣作出嚟，我就懷疑佢係邊間電視台出嚟嘅編劇，好嘢！我形容係『一犬吠形，百犬吠聲』，個個都唔執輸都寫，仲有一個仲離譜，話我老婆出嚟，我買催情藥，心底唔好，咁樣作嘢有咩意思？人一定要有良心，冇良心！」

李龍基的感情生活經常被大做文章！（葉志明攝）

二人感情從未受影響：幾多號風球都打唔甩

雖然經常被作故仔，李龍基稱已坦然面對：「我其實都幾好，養活咗好多人，有一個話靠李龍基呢單嘢十幾日搵咗30幾萬，多過我好多，仲有好多個，睇吓我養活幾多人，開心嘅，但人一定要靠良心。」至於問道一直以來的新聞會否影響對未婚妻Chris的信任，李龍基稱：「唔會喎，反而我哋嘅感情非常之好，越嚟越好，佢觀察我喺呢段時間點樣對佢，我亦深知道佢點樣對我，我相信幾多號風球都打唔甩，總之多謝大家嘅關心，其實我哋真係活得幾好！」

李龍基相信與未婚妻幾多號風球都打唔甩！（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

李龍基不排除生B計劃：唔避㗎！我絕對係奉行呢個自然派

至於婚期，我都唔係想講呢樣嘢，我可以好肯定咁講我哋一定活得好好。（未必會註冊？）我都係唔講，因為一講佢屋企人會知，所以都係唔好講。（就算結都會低調？）無錯，我哋好低調，總之我哋好開心，呢個真嘅！我可以講，晚晚我哋都講老公我好掛住你，我又老婆我都好掛住你。」老當益壯的李龍基更不排除生B計劃，他稱：「隨緣啦！我覺得呢樣冥冥中自有安排，若然真係有就有囉。（唔會特登避孕？）唔避㗎！我絕對係奉行呢個自然派！」目前，李龍基已移居珠海築愛巢，且沒有退休計劃。

李龍基奉行呢個自然派！（葉志明攝）