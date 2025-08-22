空姐網紅分享誇張日常　媽媽遺B放行李架、大鄉里唔識如廁留屎路

加拿大空姐網紅Coco近期在香港迅速打響知名度，在港推出寫真書後，亦在網上討論區掀起一陣討論潮。早前網紅Coco接受《香港01》訪問時，曾提及過自己在加拿大任職空姐，在她多年的空姐之中，原來也遇上過各種匪夷所思，的事。網紅Coco接受訪問時，就分享了其中兩件事。



空姐網紅Coco長居海外。（IG@coco_chm）

加拿大空姐網紅Coco：「我試過有個客，係北京機，大約40幾歲，睇衣着應該係農村去轉機嗰啲。咁佢唔識用飛機廁所，佢去痾屎。唔知佢點去，跟住用地下報紙自己踩返，踩咗出去之後架機勁臭。起初我哋又唔知邊個位，跟住咪跟住條屎路，一路搵，最後就搵到個座位，係個40幾歲男人。」

空姐網紅Coco分享飛機發生的真人真事。（受訪者提供）

她續說，過程有如機上偵探一樣，終於從這位男人身穿的皮鞋等，搵出「屎路原兇」。「哈，我哋問佢，先生，有啲咩可以幫到你？佢話冇：『沒事！』跟住我哋冇嘢做到，咪唯有清潔返條屎路，同埋畀啲紙巾佢，又唔可以太明顯，但係佢又若無其事。」

不得不說，Coco屋企又裝修得幾靚。（受訪者提供）

另一件「趣事」聽上去沒這麼重口味，卻會令人有「咁都得？！」的感想。Coco續說：「試過，行程之後所有人都落晒機，我哋檢查行李箱嘅時候發現有個BB！我哋咪抱個BB，搵個阿媽去咗邊。跟住個阿媽冇影，之後要抱個BB去lost&found（失物認領處）。去到嘅時候，個阿媽咁蹺就已經喺度，佢係個外國人嚟。佢嗌：『我個BB呀！』走埋去抱住佢。」

空姐網紅Coco分享飛機發生的真人真事。（受訪者提供）

加拿大空姐網紅Coco在網上有名，IG座擁超過50萬粉絲人數。（IG@coco_chm）

加拿大空姐網紅Coco。（IG@coco_chm）