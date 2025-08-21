東張西望｜事主媽媽術後身亡醫生認錯　醫院推翻：唔可以咁樣判斷

今日（21日）的《東張西望》繼續講到事主張生的媽媽今年於將軍澳一所醫院進行手術後死亡，院方並不承認錯誤。昨日（20日）講到張生於張媽媽離世後一個月，張生收到匿名電話及匿名信件，表示「遺憾嘅係類似事故喺洪醫生操刀下出現過好多次」，於是張生向有關部門舉報，為張媽媽取回公道。張生與醫院會面前把對話錄音存檔作為證據，當時負責張媽媽手術的洪醫生親口承認錯誤：「呢個係個急性嘅情況，亦都係我嘅失誤導致佢有個出血問題，呢樣嘢我唔否認嘅。」但是今日一集再來個大反轉，院方並不承認責任，稱張媽媽只是死於手術併發症。

張媽媽的家人表示從申請的手術記錄中發現問題，他於5份手術同意書中發現有1份的簽名並不是張媽媽平時的簽法：「因為佢平時嘅簽名係簽自己嘅中文名，簽三個字！我冇見過佢淨係簽一個唔知係唔係自己嘅簽名，一個好潦好潦嘅簽名。」他指家人看過都覺得不是張媽媽的簽名，他們質疑有人冒簽。

張生再聯絡醫院，醫院經多次電話會談後再約張媽媽家人進行會面，比起上次會面，醫院的人數及職級都有所不同，但最關鍵的洪醫生竟然沒有出席。而會面前張生收到醫院的書面回覆，完全推翻了第一次會面時洪醫生承認過錯，院方強調手術前有向病人解釋手術風險，並表示當時病人是清醒的。至於周邊結構風險，院方稱醫生在手術出血之後，亦有向病人家屬解釋，否認一切過失。

會面上張媽媽家人追問院方做手術的迫切性，張生：「洪醫生嗰日就係講到咁緊急，冇得揀一定要即時做，如果當下唔做呢樣嘢，又有冇第二個second choice？」從錄音中聽到院方解釋時，應該是張媽媽的家人深深地嘆了一口氣，之後張媽媽家人又問到洪醫生有否繼續進行同類手術，院方稱：「暫時呢段時間係冇嘅。」及後就避開問題，沒有再回應。但從匿名信件中可見，洪醫生在張媽媽的事故後仍然有為病人進行同類型的手術。

張生向院方表示之前的會面有錄音，而院方聽後表示：「一個同事承認呢一點，係咪等於醫院，我覺得唔可以咁樣去判斷咗個情況。」張生引述院方指：「佢話醫生係我哋嘅員工，唔係佢承認咗，就等於我哋成間醫院都失誤。」但張生就覺得醫院只是想保護洪醫生，因為醫生都承認錯誤，但院方卻想遮掩。

