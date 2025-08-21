龍婷西九開足三場騷首度曝光新歌　金曲獎得主蕭煌奇為其度身訂造

《中年好聲音》龍婷一連三晚在西九「大盒」舉行的《龍婷旅程 Story 音樂會》經已圓滿完成，尾場（20日）演出坐無虛席，全場觀眾以連綿不斷的掌聲為龍婷的演出喝采。

《中年好聲音》龍婷一連三晚在西九「大盒」舉行的《龍婷旅程 Story 音樂會》經已圓滿完成。(公關提供)

《中年好聲音》龍婷一連三晚在西九大盒舉行的《龍婷旅程 Story 音樂會》經已圓滿完成。(公關提供)

龍婷在完成第一部份的歌曲後說：「Hello，大家好，多謝大家今晚光臨西九大盒，今晚已經嚟到第三場，第一晚未夠放鬆，第二晚揮灑自如，第三晚非常唔捨得，有好多感觸嘅說話要講。其實我嚟到香港一路係西洋菜街做街頭表演，我係好開心嘅，因為搵到一個有好多好朋友想聽我唱歌出現嘅地方，後來嗰度唔俾唱歌，咁唔緊要，我哋再揾過其他地方。之後我就做咗我人生第一場演唱會，嗰晚係九展 Music Zone 係我人生至高點，但過咗兩年後睇返轉頭唔知點解嗰陣時咁有勇氣，點解會着呢啲衫？點解會係咁嘅造型？之後不斷咁進步，做多咗一次Music Zone，之後又去咗中央電視台比賽，上咗春晚，認識咗春晚嘅舞台，好靚，佢地下每一部份都係用LED拼出嚟。拎咗星光大道冠軍，之後大家都迎接疫情，大家都冇地方去，咁我就試吓做直播，但係做直播好難做到以前喺街頭嗰種面對面嘅感覺。」

她續說：「終於個疫情慢慢過咗去，時間就嚟到2022年嘅11月，嗰陣有個朋友同我講戲曲中心有個場地，我有冇興趣去做演出？其實我而家睇返轉頭我都覺得我好有勇氣，因為我覺得我兩年都冇做街頭表演，咁你知而家呢個世界有好多嘢可以吸引到大家嘅注意力，分分鐘係今日睇我直播，聽日就唔睇，但我好難抗拒呢個可以喺舞台上唱歌嘅機會，仲係一個咁靚嘅場地，我就同我朋友講我做，跟住我就周圍去做宣傳，周圍去做直播，我會喺電車上面開直播，喺天星小輪又開直播，去到文化中心門口都開直播，希望大家可以關注我，希望關注我嘅朋友唔單只係睇我做直播，亦都會買飛去到現場支持我，後來我喺大家嘅努力之下又做到。之後就去咗參加中年好聲音，去咗文化中心同管弦樂團開演唱會，之後就喺年尾做咗兩次麥花臣，喺呢度要多謝主辦單位星星娛樂俾機會我，同埋有睇過呢幾場演唱會嘅朋友，多謝你哋嘅支持我先可以行到嚟而家。其實每一次嘅演唱會我都攞到啲經驗，做完之後望返轉頭點解係咁嘅？頭先講咁多都係想話俾大家聽，每一次演唱會都係一個好珍貴去提升我自己嘅機會，好多謝大家俾機會我，多謝大家。」在接住的鄧麗君串燒歌環節中，很多歌迷趁着龍婷和大家握手時，把預備好的利是送給她。

龍婷。(公關提供)

龍婷。(公關提供)

龍婷。(公關提供)

龍婷在演唱會中也特別首唱從未曝光，由金曲獎得主蕭煌奇特別寫給她的新歌《在來的路上》，作詞為金曲獎最佳作詞人姚若龍。龍婷表示她早前去了台北錄製這首新歌，蕭煌奇老師更擔任這首歌的製作人，她很感恩在蕭煌奇老師的指導下學到很多。接著她獻唱了《可愛的玫瑰花》、《下雨天》、《海闊天空》、和《夕陽之歌》，歌曲風格各有不同，盡顯龍婷非凡的唱功。在獻唱全晚演唱會最後一首歌《好歌獻給你》前，龍婷說希望可以把今次音樂會帶到大灣區不同的地方，讓大家可以認識她。

完騷後龍婷說終於鬆了一口氣說：「終於做完這三場音樂會，由一開始籌備，到中間部份嘅準備，再到呢三日嘅表演，其實係一個好好嘅過程，一個好開心嘅旅程，回顧返呢幾年自己行過嘅路，大家一直咁支持我，我真係好幸運。今晚終於可以唱新歌《在來的路上》，我希望呢隻歌係我全新嘅開始，可以再開展一段全新嘅旅程，希望大家會同我一齊行落去，多謝大家。」

龍婷首唱新歌《在來的路上》。(公關提供)