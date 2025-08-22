32歲男團成員突然驚傳死訊　曾非法管有藥物月底舉辦15周年演唱會

日本創作團體「Royal Scandal」的主音帶刀光司（luz），去年1月曾爆出因管有非法藥物遭到逮捕，同年6月，他被判有期徒刑1年8個月，緩刑3年。Luz的藝演事業全面煞停，直到今年6月，Luz才宣布舉辦入行15周年紀念演唱會《luz ANNIVERSARY LIVE『XV』》，但昨日（20日）突然驚傳死訊，終年32歲。

Luz的死訊震驚全國，他原定8月31日在東京舉辦出道15周年紀念演唱會，但在8月6日時他曾在社交平台發文，當時的他似乎心情很低落，他寫下了：「一切都到極限了，甚麼昤時候才能從這詛咒中解脫？光早就已經不在了。」結果這篇發文便成為了絕筆，不少粉絲都感到心痛。在此之前其實Luz在6月時曾表示要舉辦出道15周年紀念演唱會：「會把15年來的感謝與覺悟全部傾注演出上。」但可惜不夠2個月他就離世。

Luz所屬的經理人公司ESPERANZA日前（20日）在官方網頁發出訃告，公布Luz於8月19日猝逝的消息：「突然發生這樣的事，讓所有相關人員都陷入了深切的悲傷之中。」至於他的喪禮及身後事，經理人公司表示會由Luz的親人安排，但因為家屬希望低調進行，所以經理人公司強調：「為了尊重遺屬意願，詳細情況不作對外公開，敬請理解。」

Luz去年1月因為持有非法藥物遭執法人員逮捕，當時他透過所屬公司PONY CANYON發文向外界道歉，隨後遭公司解除合約，Luz本人亦在6月時親自發文道歉。