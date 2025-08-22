搏憶｜彭發竟大膽用呢位TVB小生　夥拍S級演員飆戲獲認同

內地短劇《搏憶》是由電影金像獎得主彭發執導，霍建華、黃宗澤、丁子朗、闞清子主演，演員陣容強勁已經令人有想追看的衝動。加上劇情懸疑及緊湊，再採用快節奏的敘事手法，融入槍戰、追車等電影級場面，被譽為「短劇時長，長劇容量」的高質感作品。

雖然《搏憶》只有24集，每集約19分鐘，但內容豐富再加上演員精彩的演投，確實會令劇迷欲罷不能地追看。昨日（21日）劇集正式播出，一播出已經在網上引起話題。霍建華久違十年再出演懸疑劇，就飾演因腦部受損而記憶混亂的緝毒警察韓旭，實力不容置疑。另外飾演霍建華徒弟的丁子朗（小吳）亦馬上引起話題，不少網民都質疑他是否奸角，有網民認為他從眼神中透露著一絲絲的邪氣，所以認為他將會做出一些驚人的事出來。

丁子朗昨日（21日）在社交平台發文：「大家快來看看我們《搏憶》的幕後功臣，非常厲害的導演，把我們的戲調到極致，將最好的呈現給大家。」而彭發亦有轉發他的發文：「最壞就是你！ ！ ！ ！有陰謀！」彭導在字裡行間透露了認同丁子朗的演技，作為丁子朗進軍內地的第一部劇，這無疑為他添加了不少的信心。

導演彭發多數為電影執導，今次拍攝短劇《搏憶》在選角上他竟然選用了多數飾演電視劇的演員，包括霍建華、黃宗澤及丁子朗等。霍建華在內地一早已經是S級演員，演技無用致疑。而黃宗澤亦在多年前打入內地劇圈子，憑實力在內地獲得到不少的演出機會，是實力派的演員。至於丁子朗，可算是一位新人，到底彭發為何會選用他？其實丁子朗在香港已經拍了9年的電視劇，經驗亦相當豐富，相信經驗豐富是彭發選中他參演的其中一個重點。

眾所周知，內地劇集很多時都是用配音，但今次三位演員都是使用原聲，一位台灣演員加兩位香港演員，口音完全不同，為何仍然選擇使用原聲？相信是因為他們普通話說得很標準，所以才讓劇組選擇採用原聲播出，此舉會令劇迷更感刺激。

