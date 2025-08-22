35歲混血女歌手激罕晒比堅尼照　DEEP V大露背身材火辣

35歲混血女歌手JW（王灝兒），早前高調宣布與自己有份創辦的茶飲店割席後，心情似乎未受太大影響。近日與友人飛到意大利旅行，罕有分享三點式泳照曬豐滿身材引起哄動。



JW（王灝兒）與友人飛到意大利旅行。（IG：@jwchubz）

JW近日飛到意大利西西里島避暑，在IG分享多張出海靚相，見到全女班出遊與一行9位女性好友開嬉水派對，玩得不亦樂乎。JW心情極度放鬆，素顏上鏡都相當有自信，換上性感比堅尼大露背之餘，大方展示其豐滿身材及健康膚色，下身則穿上高衩長裙露出美腿。JW留言：「Heat wave in Sicily（西西里島的熱浪）」

JW（王灝兒）與多位女友人到意大利夏水禮。（IG：@jwchubz）

JW（王灝兒）素顏下水。（IG：@jwchubz）

