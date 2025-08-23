韓國「最懂事女友」遭台灣大媽「性別審判」　被質疑有喉結神回覆

韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）赴台灣旅行，住捷運（台灣的地鐵）被一旁大媽質疑是男人。金奈見因一則街頭受訪的訪問而爆紅，當時她被問要如何安慰心情不好的男友時，露出害羞笑容之後抓起長髮，表示這樣就可以安慰到男友，短片其後被「病毒式」瘋傳，金奈見更一躍成為知名網紅，被封為「最懂事女友」。



「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）被台灣大媽質疑性別。（IG@nahyunworld）

金奈見近日受邀請擔任台灣綜藝節目的嘉賓，旅程中也得到了不少當地媒體報道。今日（22/8）她在Instagram限動上分享了一條短片，片中以「This lady questioned my gender and even told other people」。鏡頭正對着一名戴着口罩的大媽，她用中文問：「你覺得我是男？」

然後片中的大媽喃喃自語，用台語說：「你講啥呀？我聽嘸。」然後與她的友人說：「怎麼有喉結？到底是男生還是女生？」金奈見再追問：「You think I'm a man？（你覺得我是男人？）」大媽回答：「I don't know.（我不知道）」金奈見說：「Even I'm a man......」大媽又說：「Don't ask me questions.（不要問我）」金奈見也回應：「OK，but you ask me first.（可以，但是你先問我的）」

台灣大媽以為外國人唔識聽國語和台語，點知就出事。（IG@nahyunworld）

