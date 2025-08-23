歐錦棠做晚宴司儀遇「神級抽獎」　老闆臨時加碼令全場目瞪口呆

歐錦棠為香港知名演員，兼武打高手，除此之外，他更開設個人YouTube《乜乜棠水舖》分享藝人日常、娛圈趣聞、社會時事、靈異故事等，題材廣泛且包羅萬有。早前他就在YouTube頻道上，分享了一則早年做飲宴司儀的親身經歷——老闆加碼抽獎，金額令全場目瞪口呆。



歐錦棠講舊事真係好正。（《乜乜棠水舖 The Stephen Au Show》截圖）

歐錦棠表示，事件發生在90年代。當時他受邀請為一個陶瓷公司的周年晚宴擔任司儀。他形容，這次晚宴看似是相當普遍，也只是擺了十多圍（約200人），但卻令他大開眼界。正式開始前，他表示還被特別交代：「今晚歐生唔需要發揮咁多。」他好奇：「咦？請得我哋唔係想我發揮搞得啲人開開心心咩？」他續說，被大會囑咐只需要着重在抽獎環節即可：「因為我哋有好多抽獎，所以你盡量做好抽獎嗰部份就可以啦。」當時，歐錦棠也相當好奇，陶瓷公司的抽獎有多重要？

歐錦棠分享90年代做司儀嘅經歷。（《乜乜棠水舖 The Stephen Au Show》截圖）

他透露，當晚是他做司儀的生涯之中，唯一一次每一個人都有獎的一次。「個個都一定要有一份獎品，不如我講吓最差嗰份獎品係乜嘢，係一個一盎司嘅足金金幣，嗰陣時都要幾千蚊，而呢份獎品只係得幾份，跟住個價值就一級一級上。頭獎係一個現金獎，我記得嗰時係九幾年，都有三萬幾現金獎。」

歐錦棠話公司所有人都好禮貌，而且老闆好疏爽。（《乜乜棠水舖 The Stephen Au Show》截圖）

他又回憶道，當晚大家都十分盡興，然後主人家表示，為感謝員工過去的一年的努力盡責及忠心，所以決定加碼抽獎。「幾時都係員工屈？老闆加埋就見得多，我嗰時屈林伯（林百欣）都試過好多次。當個老闆話加碼係乜嘢嘅時候，全場整晒好似啞咗咁，包括我。」

500萬股票派畀200個員工，即係一個2萬幾？（《乜乜棠水舖 The Stephen Au Show》截圖）

原來老闆表示要加碼送公司股份，價值500多萬！「我睇睇佢，佢唔係飲醉酒，講嘢好誠懇。佢好認真。嗰個年代，佢為咗答謝員工，係攞500萬嘅公司股票出嚟，平均分比所有員工。佢仲話：『你哋唔要嘅話唔緊要，但係唔好賣出去，你賣返畀我，我會用而家嘅股價換返現金畀你。」