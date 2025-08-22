30歲人氣小生被爆出軌時間軸曝光　前女友爆愛說謊飲醉酒硬親

憑古裝劇《延禧攻略》走紅的許凱，今（22日）遭同是演員的前女友許荔莎大爆料，直指他因與同公司的藝人趙晴開房，所以導致二人分手。事後身為老闆的于正就為許凱及趙晴開腔澄清，更表明該事件會作報警立案處理，還對許荔莎作出反擊，指她因愛而不得，腦袋有點問題。

許凱因為《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

而許荔莎剛剛就透過微博再次發文，寫下千字文詳細紀錄了其與許凱從相識到決裂的過程，她直言二人在2021年一次生日聚會上認識，之後有一天在許凱家中開party ，就在當天他因喝酒關係，而對她做出不恰當行為，許荔莎表示：「那天他喝多了，酒勁上來以後就把我拉到門邊親我，我還沒反應過來甚麼情況，他就把自己衣服脫了，我被嚇飛了，結果因為喝太多他暈過去了，我就跑掉了。」

事後，許凱因為自己喝醉酒的行為向她道歉，還送禮物，開始猛烈追求，二人亦因為一直在接觸，所以後來就開始拍拖。

許荔莎寫下千字文詳細紀錄了她與許凱從相識到決裂的過程。（許荔莎微博圖片）

直到2022年底，因為許荔莎當時確診新冠肺炎需在家隔離，在休息期間看見許凱與趙晴因一起進入酒店的畫面而登上微博熱搜，她因該事件詢問許凱，但對方完全沒有正面回答，她表示：「只是用公關文案搪塞我。」而在隔年男方在青島拍戲，還對她騙說已經戒酒了，實質根本沒有：「他一直在忙着劈腿陪其他女生。」還透露在2023年2月份，他進入新劇組拍攝時又看上同劇女演員，以喝酒為由將該女演員帶回酒店套房，並以「朋友打掩護」，重演當初對待她的手法，所幸該女演員最終成功跑掉。

但許凱之後對該女演員展開追求，並向該女演員謊稱已有兩年時間沒有談戀愛了，還將與許荔莎的關係形容為「炮友」而已。在確認許凱沒有女朋友後，他們就進行交往，但一直到七﹑八月份，連凱就對她進行冷暴力，後來發現是有了新的女生。

許荔莎公開許凱私密照。（許荔莎微博圖片）

許荔莎還表示因為顧及許凱的事業，已隱忍對方多年了，但因為近日得知一些刷新她三觀的內幕，所以令她忍無可忍了，強調許凱出軌這些年，一句正式的道歉也沒有：「我一直被這場背叛持續傷害，一直在被他的私生變着法騷擾直到今天，我讓朋友建群也只是想要個道歉，但是她甚至一句話也沒有回覆就直接退群了，所以我忍無可忍了。」

許凱私下狀態。（許荔莎微博圖片）