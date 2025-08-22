《降魔的》金牌監製方駿釗離巢TVB　劇外呢個事蹟冇乜人知？

《降魔的》金牌監製方駿釗離巢TVB。今日（22/8）前TVB劇務，曾出演《單戀雙城》「椰青哥」的「一鳥」洪一鳴在小紅書上貼出與方駿釗的合照，寫道：「又多一個好兄弟離開TVB，祝監製肥嘟嘟（方駿釗）前程似錦，事業發展更上一層樓，再做些好劇。」



方駿釗帶了不少驚喜給觀眾！（資料圖片）

金牌監製方駿釗（人稱：嘟嘟Sir）近日傳出離巢消息，結束長達35年的無綫（TVB）生涯。方駿釗以製作貼地故事而聞名，擅長以香港人生活做出發點，創作口碑與收視兼備的作品。他在1990年加入TVB，由助理編導做起，曾參與過《包青天》、《妙手仁心II》、《九五至尊》、《棟篤神探》、《西遊記2》、《巾幗梟雄》等多套經典劇集的製作。2014年播出的《單戀雙城》和《載得有情人》也雙雙成為年度收視前五名， 2016年的《潮流教主》、《一屋老友記》亦甚有口碑。

金牌監製方駿釗離巢TVB。（小紅書截圖）

《降魔的》亦是方駿釗監製作品，雖然沒有拿到〈最佳劇集〉，但亦拿到〈全球網民最喜愛劇集〉

左起監製方駿釗、陳松伶、編審翁善瑩。（葉兆康攝）

2003年TVB劇集《棟篤神探》，主角黃子華在大結局中疑似死亡，令觀眾非常傷心，結果廣管局收到83宗投訴，而TVB之後亦播出原本被剪除的開心結局。（劇集截圖）

2012年他升任為監製，亦是被公認為有實力，「紅褲仔出身」的代表人物。在近年的作品之中，他最為人所熟悉的，一定是2017年的《降魔的》。劇集以開創先河的方式，採用TVB員工故事，劇集融入了靈異元素，再加上以馬國明飾演的士司機的角度出發，被一眾觀眾和網民評為近年最貼地，題材最創新的劇集，成為了年度黑馬之作。《降魔的》一劇也獲《全球網民最喜愛劇集》、《最受歡迎電視男角色》、《最受歡迎劇集歌曲》，《民選最佳劇集》、《民選最佳劇本》等等多個獎項。

（《降魔的》劇照）

《降魔的》的成功，亦掀起了一股追劇熱潮，其後開拍了《降魔的2》，同樣受到歡迎。2018年，方駿釗監製的《跳躍生命線》是TVB首次以救護員做題材的劇集。《跳躍生命線》一劇播出後收視與口碑俱佳，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳劇集」。

《跳躍生命線》一劇播出後收視與口碑俱佳，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳劇集」。（《跳躍生命線》劇照）

值得一提的是，原來在1975年方駿釗就已經以童星演員身份出道，曾擔任香港佳藝電視的演員。翌年他獲邀請轉投麗的電視，其後亦斷斷續續參與兩間電視台的演出及主持人工作。直到1989年，方駿釗才離開亞洲電視，在張乾文牽線下獲無綫電視時任電視劇監製李添勝邀請，轉投到無綫電視（經紀人合約），及後方駿釗才在無綫電視擔任劇集及幕後製作人員工作。1990年他開始退居幕後，擔任助理編導及編導等職位，再一步步晉升。