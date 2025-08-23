前TVB小生北上搵食變「帶貨天王」　多次執笠再開舖： 我又身痕喇

前TVB小生蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，被網民封為「執笠界KOL」，他曾自爆慘蝕幾百萬，但他沒有放棄，近年轉戰直播帶貨開設新公司，進駐逾4,000呎的辦公室，又擺攤賣雞腳，更帶領不少「過氣藝人」北上搵食，陳思齊、于淼、前E-kids成員林詠倫（Alan）及前亞視花旦陳靖允等都加入其「擺攤大軍」，搖身一變成為「帶貨天王」！近日蔡淇俊宣布大計，決定再開線下實體店！

蔡淇俊寫道：「在哪裏跌倒，在哪裏爬起，以後街坊們可以隨時來探望我們了！」他更笑言：「冇錯，我又身痕喇」，經歷多次「執笠」之後，由擺檔開始再創業，今次決定落重本再開舖，全因體恤員工，不忍心員工在戶外擺檔中暑：「我同俊嫂當機立斷，決定要開個門店，一嚟怕高溫天氣，高強度工作會出事，二嚟就係我哋公司愈嚟愈多主播，愈嚟愈多藝人，有個門面大家都可以做店長，街坊鍾意佢哋嘅亦都可以嚟探佢哋。仲有我哋個攤冇冰箱，我又唔敢攞咁多（貨）出嚟喎，導致好多街坊可能嚟到之後又賣晒，咁就白跑一趟喇。」最後他就極速找好舖位，着手設計裝修，希望以後賣貨之餘，亦會有咖啡奶茶招呼顧客，更透露新店將會在下個月開業！

