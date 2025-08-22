視帝父子出遊一張合照都無　為逼兒子學中文棄國際入讀傳統名校

要數娛樂圈多仔公代表，鄭嘉穎絕對榜上有名。鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，育有三名可愛兒子，為了讓自小用英語溝通的兒子學習中文，安排囝囝入讀著名母校華仁小學。趁開學前鄭嘉穎攜同大仔Rafael出遊，來一場父子之間的小旅行。



鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，育有三名可愛兒子。（IG：@kevincheng_official）

8月15日是鄭嘉穎56歲生日，他在社交平台曬出多張旅遊相，兩父子到新加坡旅遊，不過他們只有各自的照片，卻沒有合照，鄭嘉穎解釋道：「第一次單獨同個仔去旅行⋯唔係幫佢影相，佢就幫我影相，所以冇合照，不過回憶在心中。」

鄭嘉穎與兒子感情要好。（IG：@kevincheng_official）

鄭嘉穎與大仔父子出遊，但一張合照都無。（IG：@kevincheng_official）

