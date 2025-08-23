老戲骨曾為無綫「爆騷王」　因得罪高層被炒魷：50幾個鐘頭無瞓過

74歲的李龍基與比他年輕逾30年的未婚妻王青霞（Chris Wong）愛得轟烈，二人的一舉一動經常成為城中熱話！李龍基入行逾半個世紀，以歌唱事業起家的他曾最高試過月入高達24萬，當年已買得起一層樓，後來他又參與電視劇的演出，他接受《香港01》訪問時更講道：「可以大口氣咁講，當陣時李龍基係TVB嗰個爆show爆得最多！」

李龍基多年來保持人氣！（葉志明攝）

李龍基不時到美加登台。(公關提供)

李龍基覺得王青霞太愛自己所以犯下大錯。（影片截圖）

王青霞被判入獄25個月，李龍基揚言實行結婚承諾。（潘樂文、麥超億攝）

李龍基分享多年來保持長紅的秘訣，他謙虛表示：「其實我就我冇乜祕訣，只不過呢我有一度好，我每次做嘢都好認真。每次接到劇本，我都會認真去研究，應該點做應該點做，所以令到我今時今日都仲可以喺呢個圈，仲有一席嘅地位。」2001年，李龍基曾因得罪電視台高層而未獲續約，但回想在TVB的日子，他稱：「可以大口氣咁講，當陣時李龍基係TVB嗰個爆show爆得最多！點解咁講呢，因為我初初係簽歌手約，每個月得兩個show，之後開始拍戲，我最高紀錄我記得，我50幾個鐘頭無瞓過，同時孭住五部戲，你話我爆show爆得幾得意。後來TVB都醒，話唔好啦轉你做藝員約啦，藝員約咁我都爆啦，不過嗰陣時收入都幾可觀。」李龍基更透露從來不會揀角色，派到什麼角色都會做。

李龍基被指「撲水救妻」出席商演。（陳順禎攝）

李龍基仍會間中客串TVB劇集。(《逆天奇案2》截圖)

雖然從來不會揀角色，但李龍基就拒絕直播帶貨：「其實好多人接觸過我，問我有冇興趣做呢啲，即係呢啲直播帶貨或者淨係直播，但我唔鍾意，唔想做。我覺得老實講做藝人呢，都係有少少自己個空間好啲，畀你睇得太通透唔係幾好，我推咗好多。」

李龍基吸金力依然強勁！（葉志明攝）