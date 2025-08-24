楊思琦罕談與李泳豪吳帥三角戀　被指貪錢：有錢人追我都驚丨專訪

楊思琦最近推出新歌《三個人的愛情太擁擠》，照字面解就是一場三角戀愛，題材十分敏感，不禁令人想起2011年楊思琦與李泳濠、吳帥的一段錯綜複雜的三角關係。多年來，楊思琦聽盡難聽說話，指她「戀愛腦」、「你自己搞垮你自己」、「貪錢的女人」.....。今次楊思琦接受《香港01》專訪，罕談這兩段感情為何「不能走在一起」原因，至2019年遇上Mr.Right成為人妻，讓她感受到真正的幸福。

外表柔弱但內心強大的楊思琦，不介意做單親媽媽，為家庭努力拼搏賺錢，是圈中出名的小富婆，她自豪地說：「自己有能力，講嘢都會大聲啲！」24年的演藝生涯中，楊思琦吃過不少苦頭，近年專注直播帶貨及深宵點唱，致聲線變沙啞；而她初出道更不幸遇上兩次嚴重意外，致頸和腰部受創；還有跟鍾嘉欣拍《人生馬戲團》在番禺被多名大漢追斬，有傳二人失踪72小時，思琦親述驚險逃走經過，為大家解開謎思。



相關文章：楊思琦與鍾嘉欣番禺被追斬 傳遭禁錮72小時：以為死梗！丨專訪二

楊思琦的愛情生活，經常成為大眾。（潘樂文 攝）

楊思琦最近推出新歌《三個人的愛情太擁擠》。（影片截圖）

新歌談三角戀是愛情寫照？

楊思琦的愛情世界，一向是外界關注的焦點，最近推出新歌《三個人的愛情太擁擠》，當收到歌名，連她自己都不禁說一聲：「係咪整蠱我呀？！」 她表示很喜歡歌曲旋律，看過歌詞後決定原用歌名。「好多人會話係咪你嘅寫照啊，係咪想講你自己嘅個人經歷啊咁樣，其實就唔係，身邊有好多人都有，未必係triangle（三角型）或者係Square（四方型），五角戀、六角戀….」。

當年是否捲入三角戀？思琦細想一會，說：

唔回應啦，因為呢啲係已經過去。 楊思琦

楊思琦指過去已經過去。（潘樂文 攝）

楊思琦努力賺錢，直言有能力：「講嘢大聲啲！」（潘樂文 攝）

與拍拖9年李泳豪分手後戀上吳帥

楊思琦初入行拍攝TVB劇《血薦軒轅》邂逅李家鼎的兒子李泳豪，二人熱戀後，開展同居生活，一度達談婚論嫁階段，但女尊男卑關係一直不被看好。2011年6月，楊思琦單方面宣布跟拍拖9年的李泳豪分手，事前李家上下全不知情。其後有指楊思琦跟中學同學、前跳水運動員吳帥拍拖，後來男方被踢爆是「失匙夾萬」的富家子，思琦決意在懷孕期間分手，寧願選擇做單親媽媽也不墮胎。

經常被指戀愛腦

不過，感情從來不是「1+1=2」的簡單數學題，思琦覺得旁人只為「吃瓜」（看連續劇），不該說三道四，「好多人話『你自己搞垮你自己』啦，國語啊，好做唔做，三個字成日形容我擺喺我身上面，就係『戀愛腦』，但其實有邊個人生係冇談過戀愛？有腦嘅人就可以用個腦去分析愛情呀？」訪問中，思琦亦罕有細談兩段情「走唔到在一起」原因，直言「女仔青春有限」。

楊思琦與李泳豪拍拖9年後分手。（微博@李泳豪）

吳帥被指介入楊思琦與李泳豪戀情。（網上圖片）

意外懷孕美國誕下女兒

33歲意外懷孕，思琦不想剝削小朋友生存的權利，決定做單親媽媽，在美國誕下女兒，並跟隨媽媽姓氏，叫楊卓穎。當年由美國帶女兒返香港，由TVB高層樂易玲及前無綫電視企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明陪同步出機場，但原來非思琦意願，「其實好開心諗住帶個女返嚟，生完就返嚟生活做嘢咁樣，冇諗過話要收埋唔見得光，或者偷偷地，只不過當時公司咁安排，話你自己出嚟同全部人講就得㗎啦，身為TVB藝人配合，就係咁簡單。」

被有錢人追求不為所動

楊思琦多年來母兼父職，金錢上從不靠人，對於被形容是貪慕虛榮的女人，思琦堅決否認，「如果我要搵個有錢嘅，我仲使乜做，一手一腳做歌，做自己想做嘅嘢，咁瞓低就得啦，唔使做去（嘢），做少奶奶」，更自爆年輕時曾被有錢人追求也不為所動，「真係有有錢人追求我㗎，但係我反而好驚，唔知透過啲朋友話想識我又話點啦，啲朋友就話背景好好㗎乜乜咁，三姑六婆嗰啲會介紹俾你囉，但係我都冇考慮過。」

楊思琦育有一子一女，分別來自兩個爸爸。（ig@szekikk）

早前思琦慶祝47歲生日兼新歌發佈會，楊媽媽及一對子女撐場。（資料圖片）

兩姊弟感情要好。（ig@szekikk）

楊思琦表示現在好幸福。（ig@szekikk）

財力十足擁美滿生活

思琦是出名的慳妹，除一對子女及父母同住外，同時又擁有多個物業收租，她自豪表示是自己努力得來的成果，「好開心自己有能力，有能力嘅時候，其實講嘢都會大聲啲！」2019年思琦遇上「Mr.Right」並誕下一子Kody，但老公的姓名、年齡、職業、背景，全部均密不透風，令外界有好多猜測，指思琦是幻想一位「虛疑老公」？思琦做人情婦？兒子跟有錢人所生？訪問中思琦亦會親自解說。

楊思琦是出名慳妹。（潘樂文 攝）

楊思琦已婚，但老公身份仍是個謎。（潘樂文 攝）

