楊思琦與鍾嘉欣番禺被追斬　傳遭禁錮72小時：以為死梗！丨專訪二

楊思琦在2001年以大熱姿態，橫掃「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態」等7個獎項，成為香港小姐競選史上獲獎最多獎項的冠軍港姐。當選後被冠以「屋邨港姐」，思琦自小與父母和哥哥住在大坑西新邨，由於爸爸是華藉英兵教官，家教甚嚴，她表示從來沒有想過參選港姐，「當時我仲讀緊書（教育文憑課程），媽媽睇電視見港姐招募叫我參加，我仲話『儍啦』！」後續發展，就如電視劇情節一樣，在滂沱大雨截止報名的最後一天，由思琦媽代為遞交表格，成就女兒的演藝之路。

楊思琦當年由媽媽代為報名參加香港小姐。（潘樂文 攝）

楊思琦當年係大熱門，最後橫掃七個獎項，成為歷屆港姐之冠。（電視截圖）

楊思琦入行後獲TVB力捧，透露自己3年沒有向公司請假，不停拍劇，試過因操勞過度致免疫系統失調，半邊面瘋狂爆逾30粒暗瘡，但爛面仍要繼續開工。楊思琦一向敢怒不敢言，入行24年發生過兩次嚴重意外，也是默默承受。

被駱駝重擊致頸骨移位

參選港姐後，楊思琦就代表香港參加華裔小姐，怎料在綵排期間被駱駝重擊致頸骨幾節移位，「好似流星錘咁樣撞落嚟，擊落我塊面，被打到流牙血，要即刻入院」，之後出現暈眩及嘔吐情況，但當時距離比賽只剩數天，TVB發出溫馨提示，思琦仍要堅持出賽，「佢哋（TVB）同我講冇一屆香港小姐係出唔到華裔小姐嘅比賽，咁我嗰刻喺度諗，我都唔知自己做唔做到，但係盡力啦，咁就行咗出去。」除下頸箍，硬著頭皮上台表演跳中國舞，但不難發現左邊面腫了，連笑容亦十分牽強，最後未能打入三甲，僅奪「香車美人」及「神州風采小姐」兩獎。

楊思琦憶述當年被駱駝打面。（潘樂文 攝）

頸骨幾節移位。（潘樂文 攝）

感激汪明荃按摩舒緩痛楚

另一次嚴重意外，是2003年拍攝《血薦軒轅》在內蒙騎馬時被重捽倒地，當時收音咪放在思琦的腰背位置，而剛巧跌落石頭上，意外致尾龍骨出現裂痕。雖然很痛，但幸得到戲中飾演思琦媽媽的汪明荃悉心照顧，「好多謝Lisa姐（汪明荃），佢見我當時好慘唔郁得，大家都係女仔，邊度痛佢就幫我去舒緩。（按摩？）係呀，又煲湯俾我飲，喺嗰段時間我真係好感謝佢」。

楊思琦很感激汪明荃照顧。（電視截圖）

拍騎馬戲被重摔倒地。（電視截圖）

與鍾嘉欣奔跑逃命

2006年楊思琦與鍾嘉欣返番禺拍《人生馬戲團》時，發生街頭遇襲事件，坊間出現很多傳聞，當中有指二人失踪72小時，思琦笑笑口說：「事後好多人話係咪俾人捉咗啊，俾人禁錮啊？俾人哋強暴你啊？咁多個男人啊你點樣返嚟啊？」她直言事發後被無綫「禁聲」，近20年過後，如今不怕說出「真相」。

思琦透露當天劇組台前幕後為她慶祝生日，離開卡拉OK時突然遇到大批手持武器的大漢襲擊，她重述驚險一幕，「六、七架Vans仔，『刮』一聲，好似拍《旺角卡門》咁，離遠見到水喉通、月型彎刀，一支支架生都唔知做乜就跑埋嚟，剩係聽到好大聲叫『走呀』！」思琦一直被嘉欣緊緊拖實，跑到甩拖鞋至掘頭路，她們跳入一堆草叢處逃命，「唔敢出聲，好凍，趴咗地下度仲望到嗰啲影嘅腳步跑緊埋嚟，驚到震啦，以為死梗！」思琦直是一次很接近死亡的經歷，與鍾嘉欣已成生死之交，至今仍留在陰影，不過重提往事仍能笑著面對。

楊思琦與鍾嘉欣返番禺拍《人生馬戲團》時，發生街頭遇襲事件。（潘樂文 攝）

多年後才能談笑風生。（潘樂文 攝）

楊思琦拍《人生馬戲團》時遇擊，佢話係好接近死亡一次經歷。（視覺中國）

楊思琦與鍾嘉欣是生死之交。（視覺中國）

