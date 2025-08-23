空姐網紅Coco爆辛酸史　曾月入不足萬五要食乘客剩飯：成日捱肚餓

加拿大空姐網紅Coco早前在香港書展，動漫節期間推出寫真書，期間在網上與多個平台合作拍片，因而在年輕一代受到廣泛留意，亦受邀到電台節目《公子會》。語出驚人的Coco早前接受《香港01》訪問時，透露自己出寫真書的初衷，直言不怕網上hater的言論，更表示會愈鬧愈興奮，事關haters會為她帶來流量。動漫節｜網紅Coco被網民愈鬧愈興奮 OF月入6位數：自己都幾開放

「港女」加拿大網紅Coco推出寫真，在香港、加拿大、台灣取景。（IG@coco_chm）

空姐辛酸

網紅Coco走紅後，網上出現不少言論，其中有人就質疑她「賺錢買花戴，攞光環」，指她既然網上收入6位數，又為什麼要做空姐。她再次接受《香港01》訪問時，就解釋了做空姐的初衷，及堅持下去的理由，更透露做空姐其實只是外表光鮮。

加拿大空姐網紅Coco。（IG@coco_chm）

逃避破碎家庭

她表示，自己任職空中服務員（空姐）已有5年，當初因為父母離異，認為做空姐「周圍飛」不需要留在家中，也不會homesick，所以就踏上了做空姐的路：「但係時間長咗，我都唔係好清楚到底我係唔顧家定係根本沒有屬於自己嘅家。好多人會話做空姐係自己嘅理想，但係做空姐係畀一個空間我，可以逃避喺地面上嗰種無法說出口嘅孤獨感。」

加拿大空姐網紅Coco分享入行原因。（受訪者提供）

空姐月薪低過萬五：要瞓地下

所幸，做了空姐一段時間後，她發現做空姐可以讓她看清這個世界，所以又給予了她另一個動力。不過夢想歸夢想，回到地上還是需要擔心地面上的現實嘅，很快，她就意識到做空姐是一份長期「underpay」，令人入不敷支的工作：「人工一直都冇升，所以工資真係相當低。福利確實係好好，因為有平機票。我喺外國做空姐，每一年未扣稅只有$180k（18萬港元，即平均每月1.5萬港元人工）。我沒有這麼幸運和屋企人一齊住，頭三年要同另外六個陌生人迫埋同一間屋，我仲要瞓喺地下一張床墊上面。」

空姐網紅Coco出寫真cosplay。（threads@coco_chm）

天上飛開心過地面上

地面上的生活，顯然比「天上的生活」更難捱，所以就促使她更嚮往「天上的生活」：「以前會故意返多啲工，因為寧願喺酒店可以瞓得舒舒服服，都唔想喺屋企咁嘈嘅環境下瞓覺。因為工資實在太低，所以成日會捱肚餓。飛機business class食剩嘅嘢我都會盡量食晒佢，因為我知道嗰晚我返到屋企會冇錢食飯。喺外國食住實在太貴了，我以前會買一個飯盒分三餐食。當時真係好難捱，我都唔記得自己點樣可以捱過。」她表示，雖然現在辛苦的日子總算過去了，但仍保持了慳家的習慣，亦表示，不想再有新入行的妹妹經歷她所曾經歷過的事。

加拿大空姐網紅Coco分享入行原因。（受訪者提供）

空姐即係「飛雞」？

有網友知道她任職空中服務員後，都會有一個先入為主的偏見，認為「空姐即係飛雞」。對此，Coco就另有睇法：「有啲人話空姐係飛雞，係因為佢哋本身自己冇知識同冇見識，根本完全唔明白空姐係做乜嘢，只覺得我哋係空中侍應。其實空姐係飛機上嘅first responder，平時搭飛機好似冇咩特別，但如果飛機火燭，有緊急事件，有人唔舒服，其實我哋會受過訓練去應付呢啲情況。你可以當我哋係機師嘅助手，因為機師係冇辦法睇到飛機裏面發生乜嘢事。」

加拿大空姐網紅Coco在外國頗有名氣。（IG@coco_chm）

飛機上被認得

擔任正職空姐時，她透露也有乘客認出是她，但她都只是禮貌地應對。「我返工成個感覺態度語氣同平時好唔同，所以乘客唔係咁容易可以認到我。好多時候我係會淡妝同戴口罩返工，唔知點解都有人認到我，好多時候大家都唔會點樣出聲，有時候乘客會叫我個名然後揮手，但係大部份時間其實好多人都好怕羞，如果見到我，大家大方啲同我打招呼都OK。」

加拿大空姐網紅Coco。（受訪者提供）

被乘客「塞卡片」：我唔係咁隨便

聊到空姐經常被乘客索取私人電話，她表示，日常工作中被索取電話，或騷擾的事並沒有大家想像的多。但如果遇到這些情況，大多數情況都是微笑，禮貌地接過乘客的卡片或紙仔，回到機艙休息室時再轉頭就丟棄：「我覺得如果一個人夠膽咁樣走來撩你，其實佢都會夠膽咁樣隨便撩其他女仔，我唔係咁隨便。」