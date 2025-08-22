葉念琛舞台劇《鱷魚之吻》 談善言演影后被揭黑歷史

葉念琛除了拍電影外，這幾個月事業上有不少新方向，先出愛情小說《情敵》更會拍成微短劇，現積極為他的首部舞台劇《鱷魚之吻》宣傳，今日他在其IG公布《鱷魚之吻》故事大剛，他寫道：「《鱷魚之吻》故事於電影頒獎禮上展開序幕，三屆影后鍾家寶（談善言飾）以大熱姿態再度封后，但她卻在台上高調宣佈將會無限期淡出影壇！寶這個驚人決定，掀起傳媒和她身邊所有人的諸多猜測，寶那不堪回首的骯髒過去更再次被翻掘出來，見證了名利圈同時也是修羅場，光鮮亮麗的成功外衣下，卻是傷痕壘壘，成后之路，永遠是以血淚打造而成……」

演出日期：2025年11月1-2日、11月4-7日

演出時間：2025年11月1-2日（3PM / 8PM）、11月4-7日（8PM）

演出地點：香港演藝學院歌劇院

演出票價：$788 / $688 / $588 / $488

主辦機構：棋人香港、MakerVille、光尚娛樂、熱烈工作室、VaB Production

出品人：鍾楚霖 / 金廣誠 / 葉念琛 / Rafael Mendonca

導演：陳焯威

原創故事/編劇：葉念琛

監製：周怡

領銜主演：談善言、袁富華、梁仲恆、Gao@COLLAR

美術總監：Aramis Yeung

海報造型設計：Alan Ng

海報攝影：Shell Workshop

海報設計及美術：KS / Zane Chan / Trixie Yu / Choki Choi

宣傳伙伴：Chessman Online

宣傳策劃：許妤茵

宣傳文案：水

票務平台：Cityline