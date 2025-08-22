影后老公捲入李小龍紀念活動走數風波　近照曝光出身音樂世家

TVB節目《東張西望》早前播出的一集講到有主辦方在餐廳舉行紀念武打巨星李小龍的活動，據知這間位於沙田、前身是酒店的餐廳有70多年歷史，是僅餘少數現存李小龍足跡的著名地標，有指李小龍生前曾入住酒店兼在天台練功和設計武術動作。酒店負責人鍾太向節目組表示，活動當晚要求主辦方施生付清尾款1萬元，但對方在活動結束前就已經離場，最後由金生代施生簽了欠單。

電影公司舉行李小龍紀念活動疑似「走數」。（節目截圖）

活動負責人金生及施生反指餐廳的鍾太是協辦單位，直指鍾太沒有付廣告費，反向她追1萬元廣告費。（節目截圖）

後來鍾太才知道活動負責人收人1千元一位，客人更指「我畀1千元食個buffet都靚過你呢度」。（節目截圖）

施生提早離開，金生代他簽下欠單，並指翌日會回來「找數」。（節目截圖）

施生「大人有大量」不追究鍾太。（節目截圖）

施生回應。（節目截圖）

《東張西望》聯絡金生進行訪問，施生亦同時現身受訪。（節目截圖）

《東張西望》聯絡金生進行訪問，施生亦同時現身受訪。（節目截圖）

不過之後施生就傳了一張帳單給鍾太，並指要計算活動場刊的廣告費1萬元，要求鍾太簽名就當付清尾款，但鍾太就表示根本沒有同意過宣傳一事，而施生就表示，這個活動主辦方是他的電影公司，更指鍾太其實是屬於協辦方，所以在場刊和橫額都有印上餐廳標誌。經過《東張》協調下，雙方都願意作出讓步，最後圓滿解決事件。不過有網民就發現原來這位施生就是杜麗莎的胞弟、電影《靚妹仔》主角林碧琪的老公弗烈（Fred Carpio、施偉然）。

經過《東張》協調下，雙方都願意作出讓步，最後圓滿解決事件。（節目截圖）

有網民發現原來這位施生就是杜麗莎的胞弟、電影《靚妹仔》主角林碧琪的老公弗烈（Fred Carpio、施偉然）。（節目截圖）

有網民發現原來這位施生就是杜麗莎的胞弟、電影《靚妹仔》主角林碧琪的老公弗烈（Fred Carpio、施偉然）。（節目截圖）

金生帶著1萬元到鍾太餐廳清還尾數。（節目截圖）

出身於音樂世家的弗烈，爸爸是有「香港鼓王」之稱的Fernando Carpio，是香港60、70年代出名的爵士樂鼓手，而弗烈的胞姐就是著名歌手兼歌唱老師杜麗莎（Teresa Carpio），韋綺姍（Rita Carpio）是他的堂妹。弗烈在80年代曾拍過不少亞視劇集，包括《邊緣十八》、《101拘捕令第二輯 熱線999》及《群芳頌》等，其後他改名為施偉然（Silvester See）。杜麗莎曾形容弟弟弗烈是傳統中國大男人，婚後不想亦不需太太工作，一家生活絕非富有，但就過得很滿足。

弗烈的胞姐就是著名歌手兼歌唱老師杜麗莎（Teresa Carpio）。（IG@therealteresacarpio）

杜麗莎。（電視截圖）

弗烈太太林碧琪在17歲時憑《靚妹仔》奪得第二屆香港電影金像獎最佳女主角，創下最年輕和作品最少（一套）的紀錄，雖然一炮而紅，但林碧琪就表示不喜歡拍戲，更義無反顧與弗烈相戀兼未婚懷孕，懷孕後一聲不響飛往上海養胎，迫使父母報警尋女，更令林碧琪上了港聞版，其後她的父母要求法庭裁定她接受社署監管，而在等待審訊過程中，林碧琪就由馬頭圍女童院看管，事件轟動整個娛樂圈！而林碧琪亦未有出席金像獎頒獎典禮，獎座由溫碧霞代領。1987年已到法定年齡21歲的林碧琪與弗烈正式註冊，弗烈曾指有片商以60萬片酬游說太太復出，但夫婦不答允，片商再加至80萬游說，杜麗莎坦言弟婦只想做弗烈背後的女人，無意復出幕前。

弗烈太太林碧琪在17歲時憑《靚妹仔》奪得第二屆香港電影金像獎最佳女主角。（影片截圖）

弗烈太太林碧琪在17歲時憑《靚妹仔》奪得第二屆香港電影金像獎最佳女主角。（影片截圖）

一炮而紅！（影片截圖）

林碧琪以新人姿態撃敗張艾嘉、鍾楚紅、繆騫人等好戲之人勇奪影后，成為一時佳話。（影片截圖）

一炮而紅！（影片截圖）

1983年第二屆／林碧琪《靚妹仔》，獲得最佳女主角

大膽演出！（影片截圖）