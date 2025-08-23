林家謙演唱會｜舞蹈員疑失足墮台　本尊受訪還原事件經過

林家謙於紅磡體育館舉行一連10場《White Summer》演唱會，但昨晚（22日）卻發生舞台意外，據報有dancer不慎墮台。

林家謙吊半空繞場一周。（陳順禎 攝）

林家謙提醒歌迷做人要調節心態。（陳順禎 攝）

從網上短片可見，有dancer在台上跳舞之際，地上的機關突然打開， dancer無預警跌入機關空洞。有見到事發經過的觀眾大聲尖叫，有網民留言：「最擔心的事情還是發生了」、「今次演出咁多錯漏」。

有入場觀眾影到処事前一刻。（網上圖片）

事後有大會公關在threads上分享，表示已經「搵返個dancer」。片中Dancer Eric「受訪」時敘述當時情況，表示只是台上的機關原地下降，因而失足：「本身個台上面同觀眾互動，互動期間個台降返落去。純粹原地降落去，乜事都冇。」從短片可見，dancer Eric並無任何受傷。大會回應：「其實dancer Eric係走錯咗少少位，佢係個台落個陣，幸好他是同步，同步踏腳於降台上面，於是他就同步一齊跟個台降番下去，並無受傷，並且即時又升返上來跳足一晚。這個升降台並不高，而且是人手控制，並非由機械控制，只是半個人身位高。」

大會回應：「其實dancer Eric同觀眾互動太過投入，走錯咗少少位。佢剛好喺個台降落嗰陣，同步隻腳踏喺降台面，於是他就同步一齊跟個台降番落去，並無受傷，並且即時又升返上台，跳足一晚。這個升降台是人手控制，並非由機械控制，所以任何情況發生，都可以即時控制升降上落速度，今晚的突發，下面手足已即時hold停個台，迎接每一位安全上落，所以無人受傷。其實制作組對升降台上落把關是一直非常嚴謹，多謝大家關心，我們會繼續努力加油。」