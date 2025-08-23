馬貫東同向海嵐唔係太熟只是有共同話題　親解學寵物美容原因

藝人馬貫東昨日（22日）出席TVB新劇《俠醫》的記者會，日前他出席梁思浩生日會被分享了與向海嵐搭膊合照，立即惹來不少揣測。馬貫東接受《香港01》訪問時笑稱當時只是去了生日會，至於向海嵐他則指不是太熟：「其實嗰個飯局係因為村長（梁思浩），同村長一齊出去食飯就見到向海嵐，咁我哋都見過幾次㗎啦。」

藝人馬貫東出席TVB新劇《俠醫》的記者會。(葉志明 攝)

TVB新劇《俠醫》舉行記者會。(胡凱欣 攝)

至於風馬牛不相及的二人為何會認識，馬貫東表示其實二人因為有共同朋友兼有共同話題：「因為我哋都係好鍾意動物嘅，每一次見到面出嚟食飯都係咁講動物。」所以二人才因此而熟絡。而他自己本人的感情問題，他笑稱非常好：「隨緣啦！（未有物色到另一半？）暫時我自己就真係想喺電視台同寵物美容，我想喺呢兩方面度發展多啲先。」

馬貫東表示同向海嵐認識因為有共同朋友兼有共同話題。(葉志明 攝)

談到寵物美容，馬貫東被問到突然去學寵物美容是否想以此做兼職時，他即表示：「唔關事嘅，我屋企有好多貓，去學吓點樣幫我啲貓去沖涼同簡單護理。（會唔會發展為事業？）呢個可以諗，因為我好鍾意動物。」而有關最近處於影視業寒冬，他則表示自己沒有受太大的影響：「TVB都有一路拍劇，我都一路有機會參與，咁所以對我嘅影響又唔係真係話好大。」他笑著表示學寵物美容只是為興趣及因為自己太多貓，暫時不用變成兼職。