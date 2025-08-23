馮皓揚嘆拍《俠醫》冇乜機會露　譚凱琪即話驗過：都好硬嘅

藝人馮皓揚、譚凱琪昨日（22日）出席TVB新劇《俠醫》的記者會，二人接受《香港01》訪問時都稱自己是劇中的弱者，都需要被照顧。譚凱琪更在劇中挑戰自己飾演有自閉症的女生，經常會把所有顏色都穿搭在身上，而馮皓揚亦表示有看她的演出，更覺得她很可愛：「我覺得好可愛啊，我唔知有冇當面同你講過，我覺得好可愛嘅。」

TVB新劇《俠醫》舉行記者會。(胡凱欣 攝)

馮皓揚、譚凱琪TVB新劇《俠醫》的記者會。(胡凱欣 攝)

馮皓揚早前訪問中提及過研究健身，被問進展如何時，他指「呢排削啲」，更笑指拍《俠醫》時肌肉比現在好，但就沒什麼機會「露」。譚凱琪馬上表示自己驗證過：「姐姐篤過！畀姐姐驗證過。都好硬嘅，啲腹肌。」一說到被驗證過後馮皓揚怕醜到馬上面紅起來，至於現在是否放棄健身時，他說到：「唔會放棄！只不過因為我以前勤力嘅話就基本上一個禮拜都可能五六日，而家就儘量啦，唔使開工就去操下咁樣。」

馮皓揚話「呢排削啲」，更笑指拍《俠醫》時肌肉比現在好，但就沒什麼機會「露」。(胡凱欣 攝)

已經做了媽媽的譚凱琪，暑假忙，暑假末更忙，因為要忙女兒開學的事情：「有好多興趣班都要帶佢上嘅，嚟緊同時間佢要報好多小學啦，我覺得除咗小朋友有壓力，我好大壓力。」更指報讀小學有很多東西要顧，所以做媽媽的責任很大：「我唔想搞到個女冇書讀。」暑假期間譚凱琪亦有帶女兒去旅行：「去咗一次日本，我都好勇敢，其實係過咗7月5號，我都有帶過。」她覺得日本這個地方不是太遠又乾淨，食品又適合小朋友，所以就「有理冇理」去了日本。

已經做了媽媽的譚凱琪，暑假忙，暑假末更忙。(胡凱欣 攝)

譚凱琪笑指每次旅行都可以見到女兒的成長，更sweet爆表示：「即係開始懂事識得關心媽媽，即係細個唔係好識嘅，譬如我而家整到隻手指啦，我會臨瞓同佢一齊瞓落牀嘅時候，佢話媽媽你今日整到隻手指痛唔痛啊？」但因為旅行回來後就要處理報學校的事情，所以就沒有再去旅行。

譚凱琪笑指每次旅行都可以見到女兒的成長。(胡凱欣 攝)

馮皓揚都表示自己有去日本旅行兼拍節目，但就說：「我雖然話唔驚，但係睇嚟真係好誠實，我都係喺六月尾嘅時候返香港。」他更指去日本玩可以練日文，被問有沒有在日本認識一下女生時，譚凱琪即媽媽上身代他回答：「佢好怕醜嘅佢！唔好咁怕醜主動啲。」馮皓揚即面紅紅說：「冇囉就係，專注於工作啦，其實都冇乜所謂啦，已經放棄咗呢個感情上嘅嘢啦。好悶啊我講嘢，啲女仔唔想聽我講嘢，唯有才華方面增值下。」