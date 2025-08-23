林建明難忍好友盧海鵬一原因已疏遠對方　爆鵬哥曾狂鬧年輕主持

現年83歲的盧海鵬，是《歡樂今宵》的元老級成員之一，也是無綫扮嘢界的元祖，搞笑形象入屋。他在2018年接受「通波仔」手術後，便減少幕前演出，亦非常注重健康及養生，經常上山慢跑鍛練身體。月前崔建邦分享了一段盧海鵬出席新年聚餐短片，片中盧海鵬撐住枴杖唱跳《激光中》，他隨着音樂節奏擺動身體跳舞，動作依然十分靈巧敏捷，表現活潑，看來健康情況相當理想。可是盧海鵬早前於街頭被偶遇，他當時神情顯得有點呆滯並帶點疲憊，其後又被影到需要友人抬他上車，不禁令人擔心他的身體情況。

盧海鵬唱《激光中》顯得相當精靈。

盧海鵬現身街頭顯得神情呆滯。(小紅書)

盧海鵬需由友人抬上車。(小紅書)

當年同樣有份主持《歡樂今宵》的林建明與盧海鵬份屬多年好友，閒時也會約出來飲茶敍舊，可是近日林建明接受傳媒訪問時就表示，她已很久沒有與盧海鵬聯絡。林建明憶述於2019年與盧海鵬拍攝節目時，已感覺辛苦，她指當時與盧海鵬拍檔的年輕主持，在拍攝期間不斷被盧海鵬責罵。林建明坦言近年開始疏遠對方，主要是因為她無法接受對方年長後的暴躁脾氣。她說：「因為佢成日好忟憎好惡想鬧人，我唔鍾意睇到成日鬧人，所以行遠啲，唔係幾想見到佢，哈哈！」林建明表示知道盧海鵬因身體健康情況出問題而變得脾氣暴躁，好友林映輝亦會間中約盧海鵬及胡楓等人飲茶，不過，她自己就感覺現時的盧海鵬相當陌生。