TVB出身闊太打理夫家殯儀生意　揭行內秘聞爆一名人天價靈堂布置

70年代女藝人蘇淑萍畢業於無綫第二期訓練班，她加入TVB後除了拍劇外，亦參與過《歡樂今宵》的演出。其後蘇淑萍轉投麗的旗下拍劇，期間還試過出埠登台。她在演藝圈發展的時間短暫，自與香港殯儀大王蕭明後人新抱結婚後，幫忙打理家族的帛事生意。蘇淑萍息影與不少圈中好友一直有聯絡，她與佘詩曼媽媽相識幾十年，曾擔任佘媽媽的伴娘，所以她說：「阿佘在媽媽的肚子裏我便認識她。」

蘇淑萍 (劇集截圖)

蘇淑萍接受訪問。(小紅書)

蘇淑萍婚後為夫家打理殯儀館生意，她就負責「鮮花部」，主要接帛事花圈的生意，已從事有關工作30多年。她近日接受「藝進同學會」訪問的片段被上載至社交網，為大家揭露了行業內的一些秘聞。片中蘇淑萍讓好友伍潤泉﻿與劉緯民入店拍攝以及進行訪問，店內擺滿鮮花。蘇淑萍指她老公是香港殯儀大王蕭明後人，她自婚後便開始打理這間花店。她說：「咩都要嘗試，冇辦法喇，唱歌嚟講，年紀一日比一日大，緊係唔唱啦，收山啦！咁我就嫁人，咁就嫁咗入嚟，姓蕭嘅，蕭明嘅後代。」

蘇淑萍幫手打理夫家殯儀生意。(小紅書)

蘇淑萍透露現時生意分為門市及網上，談到布置靈堂大約是甚麼價格，她表示：「布置有貴有平，平到點呢？10幾萬又有、幾十萬又有、百幾萬又有。」蘇淑萍還大爆邵逸夫的靈堂布置花費高達百萬元，又指最近有好多名人離世，他們的靈堂布置都很昂貴。

蘇淑萍的花店。(小紅書)