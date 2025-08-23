張智霖爆《璀璨之城》停工真相 親自落場改劇本：對得住觀眾

無綫新劇《璀璨之城》早前在珠海開鏡後，便火速盛傳出因劇本問題需要停工，連他的角色需要易角，TVB對此光速澄清否認，監製陳維冠回應事件時稱：「我哋返來嚟係想將劇本精益求精，令大家可以演得更加盡啲，演員方面原班人馬7月尾就會去澳門同珠海拍攝。」

張智霖出席品牌活動。（葉志明攝）

張智霖今日（23/8）現身元朗出朗百年老字號餅家品牌活動時，就事件接受《香港01》訪問時強調：「以我所知，劇集將會在10月尾至11月開工。（是否因為你嘅檔期問題要延期？）應該唔存在呢個問題，因為時間上係啱啱好，亦都冇咁辛苦，因為同時要拍內地節目，我驚自己做唔嚟，咁而家我係知自己會做得好。（就係咁檔期就啱晒？）真係都係咁啱得咁橋。各樣嘢就順其自然囉，我就覺得冇乜嘢。」

張智霖透露劇集《璀璨之城》十月尾開工。（葉志明攝）

問到無綫是否出好高片酬邀拍劇？張智霖表示：「而家唔係睇呢啲嘢，因為人到某個年紀，未必需要再去討好任何人，我諗要討好自己先囉。你係咪真係自己想做，係咪真係有信心做得好，對得住觀眾，呢啲係我諗嘅一啲嘢囉。（陳維冠搵你一拍即合？）係，因係我都想做呢啲嘢，同埋我有信心做得好，好快就決定咗個合作，但喺雕琢個劇本方面，大家係花咗十二分嘅精神，變咗喺時間上有延誤咗少少，就係希望劇本會好啲。因為有時我覺得一套劇嘅成功要面對唔同嘅對手，例如個對手否唔可以同韓劇媲美，又或者可唔可以同其他地方錬，人地如果睇完覺得香港製作好正，變咗呢個目標如果可以Set得咁高，咁樣先得嘅。（你係有參與改劇集？）係，因為你會演得比較就手，佢哋亦都好願意去傾，我覺得共同創作係好正。」

張智霖有參與《璀璨之城》劇本創作。（葉志明 攝影）

