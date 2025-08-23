梁詠琪驚喜現身林家謙舞台　承諾寫歌矮仔正傳贈家謙狂送禮給粉絲

林家謙《White Summer》演唱會第三晚，迎來另一位重量級嘉賓 —— 天后梁詠琪（Gigi）。兩人不僅同台合唱經典歌曲，更妙語連珠互動，從「心經傳授」到「紅館追債」，再到互贈「矮仔正傳」與「I仔」創作約定，引爆全場笑聲不斷！

林家謙。

梁詠琪。

梁詠琪一登場便與家謙溫情合唱《某年仲夏》，隨後笑問：「家謙好耐冇見！對上一次已經係一、兩個月前，我哋喺灣仔食飯㗎啦！我好掛住你！不過同你食飯，你都唔係好講嘢......」家謙靦腆笑著回應：「有第三者喺度嘛，所以我少出聲。」梁詠琪：「但我發現你耳仔一直豎起，吸收姐姐心經囉！哈哈....」接著，梁詠琪指準備了禮物送家謙，拿出自家主演的新電影《無名指》戲票，坦言：「最近電影業好低迷，我嚟咗你呢度，我都冇去宣傳，今日套戲上左啦！」她笑著送上戲飛，「你中間休息睇下戲放鬆下啦」。家謙即回應：「一張得啦，我一人之景，哈哈！」引發全場大笑。

梁詠琪為林家謙演唱會擔任嘉賓。

繼而梁詠琪隨即宣布，再送出20張電影票給現場觀眾，高呼：「大家係咪同家謙一樣，支持香港電影？我支持你哋一齊撐香港電影業！」並笑言：「送兩張飛電影公司冇着數啦，我送一張，你買一張啦！」隨後兩人分頭向觀眾派發戲票，引爆現場氣氛非常熱烈。

派完飛，梁詠琪突然又「追債」：「上次食飯我同你講，不如你寫多首歌俾我啦，你幾時交歌？」家謙搞笑哀嚎：「紅館變追數現場呀依家！」梁詠琪乘勢提議「交換歌」：「我有首《高妹正傳》……你想要乜乜正傳？」家謙自嘲：「你串我呀？哈哈....矮仔正傳囉，哈哈哈！」梁詠琪立馬護航：「你邊矮呀！」家謙卻笑稱：「我搭棚架呀！我叫咗你唔好着高踭鞋……你唔好着鞋最OK！」對話引發全場瘋狂笑聲。

梁詠琪為林家謙演唱會擔任嘉賓。

梁詠琪再出奇招：「我諗住寫首《I仔》俾你！」家謙神回應：「I仔咪矮仔囉，哈哈！」兩人一來一往的機智互動，讓觀眾直呼「可愛到爆！」梁詠琪最後更鄭重宣告：「大家聽住啦！矮仔又好，I仔又好，總之大家做證！我哋交換！拍低佢！」隨後兩人再合唱了家謙寫給梁詠琪的《平安夜》。

除了與梁詠琪的精彩互動，林家謙在第三場演出中再次展現驚人實力。繼首場因鋼琴沒電而即興清唱《某種老朋友》後，昨晚他主動選擇在鋼琴有電的情況下再次清唱這首經典之作。紅館現場頓時靜謐無聲，連呼吸氣也沒有，觀眾完全沉浸在他純粹而動人的歌聲中，而他亦投入唱至眼眨淚光，這段清唱版本在網絡上迅速瘋傳，獲得樂迷一致盛讚是大癲之作。

梁詠琪為林家謙演唱會擔任嘉賓。

昨晚演唱會快歌《隨意門》跳舞環節中，發生了少少意外，當時林家謙正準備透過彈射機關飛躍上台，幾位舞蹈員先後彈跳上台面。然而在機關升降過程中，舞蹈員Eric因與觀眾互動時太過投入，不慎踏中正在下降的升降台洞口，瞬間消失台面返回機關洞內。有觀眾從高空拍下畫面，非常擔心Dancer受傷，事實這個升降台只有三呎，Eric轉頭已經隨即重返舞台並完成整晚演出，並無受系傷。

梁詠琪為林家謙演唱會擔任嘉賓。

唱會結束後，大會宣傳專業應變，找到Eric拍片放上網告訴大家平安無事，撫平網上一遍虛驚。Eric亦非常敬業，笑著向觀眾報平安：「大家唔使咁擔心，頭先完全冇事，郁得走得，冇受傷，其實我係投入左同觀眾互動，期間個台原地降返落去，純粹原地將我降返落去，完全冇受傷。」

大會隨後再詳解過程：「升降台由人手控制，可即時調整升降速度。當時一見 Eric 跟埋落，下面工作人員已立即hold停個台，確保安全。Eric只是同步跟隨升降台降落，並無受傷。」製作組強調一直對升降台操作嚴謹把關，感謝各界關心。