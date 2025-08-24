老牌歌手拍TVB劇NG一兩次被導演當眾鬧　忍氣吞聲：遲啲咪炒埋你

現年78歲的Joe Junior（原名：羅利期）是在香港長大的葡萄牙裔歌手，60年代出道，曾推出過18隻45轉唱片、七隻黑膠大碟、八隻CD，和踏上數以千次計的舞台台板。1993年Joe Junior加入無綫拍劇，經常演神父角色，在神劇《天與地》愁爆對佘詩曼表示「The City is Dying」，更成為傳頌一時的金句。近日Joe Junior接受楊紹鴻的YouTube節目訪問，大爆入行多年受過不少委屈，除了要厚面皮「搲撈」，更試過因NG一、兩次而遭導演當眾大罵：「搞錯有冇睇劇本㗎！」但個性溫和的Joe Junior選擇忍氣吞聲不駁嘴。

Joe Junior接受楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

Joe Junior在神劇《天與地》中愁爆對佘詩曼表示「The City is Dying」，更成為傳頌一時的金句。（《天與地》電視截圖）

Joe Junior係60年代當紅歌手。（Joe Junior提供）

Joe Junior指當年獲TVB高層賞識邀請在一個派對上表演唱歌，細談下對方問會否有興趣入電視台拍劇，他答道：「梗係有啦，有得玩吓都好，冇諗咩角色，TVB曾訪問過我，問我有冇諗過做主角或特別配角要攞獎，我話邊夠人叻，總之無綫咁多監製，每人畀一兩集戲我就夠嘞。」

曾被導演當眾破口大罵

Joe Junior十分謙虛，知道自己中文麻麻，感激太太一直從旁指導及幫忙對劇本，每次演出前都會將對白唸到到「滾瓜爛熟」，但亦曾經試過被導演當場指罵，他說：「我明明嗰日已經讀到熟晒，NG一次半次都唔緊要啦，但有啲導演，我唔講佢名，但扮晒嘢，NG一、兩次佢就扮嘢走出嚟鬧我，『你有冇睇劇本㗎你』，我話『對唔住，今日有少少瞓得唔係幾好，所以NG咗』，我費事。」他直言見過有人會發惡反鬧導演，他則選擇忍氣吞聲：「我唔會，我會認低威，咁我係要認低威，唔夠你叻，你做得導演一定叻過我，導演睇好多嘢，（演員）自唔自然、有冇獨特性。但佢（導演）鬧『搞錯有冇睇劇本』，我心諗唔睇劇本點會嚟，講廢話，你想威吓，大聲鬧吓我之嘛，咪俾你鬧囉，你叻得去邊啫，遲啲無綫咪炒埋你，講咁多做咩，我知道呢啲嘢，啱唔啱聽呀！」

Joe Junior個性溫和，被導演大罵都唔會出聲反駁。（YouTube@楊紹鴻）

Joe Junior將劇本背到滾瓜爛熟，但仍因NG一、兩次被鬧。（YouTube@楊紹鴻）

Joe Junior沒有生子女，但與太太一直好恩愛。（ig@wong1224）

節目中，Joe Junior亦有提及2015年《4個小生去旅行》謝賢掌摑曾江事件，直言當時亦被嚇一跳，楊紹鴻問是否為節目宣傳？Joe Junior否認，並說：「唔是，但我預先已經預料到，我哋喺錄音室裏面，但事件已經過去。」他表示跟其他幾位「小生」一齊去旅行獲益良多，並爆謝賢前妻狄波拉亦是他的粉絲，後來成為好朋友，雖然曾江已離世，但亦希望有機會再與謝賢和胡楓一齊去旅行拍節目。

Joe Junior與胡楓、曾江和謝賢一齊去拍節目，佢係四人中年紀最輕。（《4個小生去旅行》電視截圖）