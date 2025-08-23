陳詩欣慶祝囝囝滿月大曬溫馨合照　BB眼仔碌碌冧爆甜笑超可愛

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！上個月陳詩欣宣布兒子順利出世，轉眼間BB已經滿月，她在IG大曬一家三口的合照，幸福滿瀉！
陳詩欣寫道：「您的到來，為我們帶來很多歡樂。我們家小寶貝，滿月快樂❤️」相中所見，陳詩欣同老公一臉慈愛地望着囝囝Liam，一家三口同框的畫面十分溫馨！而剛剛滿月的Baby Liam眼仔碌碌，即使瞓着覺都甜笑，相當可愛！其實陳詩欣懷孕過程並不容易，她同老公曾抽血檢查，又有做針灸、做運動等等，經過重重波折才造人成功，而陳詩欣亦感嘆：「這趟懷孕旅程好不容易，爸爸媽媽終於見到得來不易的你。」
