林子祥葉蒨文來年結婚30年　Sally爆情人節冇禮物︰得雪櫃個蛋糕

即將於十月登陸紅館舉行演唱會的林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally），作客查小欣全新YouTube 頻道「紅查館」接受訪問，細訴久違廿七年來未有合體開show的背後原因，又大爆婚後共度最難忘的情人節，Sally更有家傳四寶，親手為阿Lam退燒！

阿Lam與Sally來年結婚三十年，恩愛如昔。（節目提供）

訪問前夕，阿Lam身體抱恙，Sally感覺老公發燒，立刻出動家傳四寶，令阿Lam 重拾健康，Sally說：「（阿Lam）昨日發燒，我好細個識得刮痧，我好容易熱氣、成日中暑，舅母幫我刮痧，佢幫我、我就識咗，我會用一支匙羹，加橄欖油、鹽、好熱嘅熱水，佢昨日燒到（攝氏）三十八度，我一摸知道佢好熱，先刮三條喺條頸度，條頸最緊要，一刮即刻鬆晒！」阿Lam搞笑道：「佢報仇咁報！」

小欣姐憶述，當年阿Lam推出《最愛》大碟時，曾難得抽空接受專訪，小欣姐也是帶着高燒赴會，一坐下就跟阿Lam說：「我俾你一個問題，你盡量發揮就得啦，阿Lam真係盡量發揮，然後再車我返屋企，不知有幾多人羨慕我！」

阿Lam與Sally預計將會在舞台上度過結婚30周年。（節目提供）

更令人羨慕的是，阿Lam與Sally結婚近三十年恩愛如昔，又是舞台上的好拍檔，阿Lam外表看似是浪漫好情人，Sally卻笑笑口踢爆：「我啱啱嫁佢一、兩年，情人節，我等佢送禮物俾我，佢冇俾我，我話今日係情人節，然後佢喺雪櫃摷咗個雪糕、插咗支蠟燭，話每日都係情人節，祝我情人節快樂！」阿Lam愛吃甜食，雪櫃常備Gelato；Sally則十分注重健康，平日隨身攜帶維他命，又遍尋降低膽固醇的秘方，Sally說：「人哋話佢（阿Lam）嘅膽固醇高，咁我點樣幫佢減低膽固醇呢？原來係flexseed（亞麻籽），佢食我不如食埋，我嘅膽固醇都唔會高，大家一人一個湯匙，但我成日唔記得灑！」

林子祥、葉蒨文將於10月，事隔27年再次合體舉行演唱會 。(公關提供)

明年結婚三十周年紀念，阿Lam與Sally預計將會在舞台上度過，Sally說：「之後可能會做巡迴（《白頭到老演唱會》），會分開年幾兩年做，目前我哋首先做好香港呢五場！」原來香港站之後，他們還會作全球巡迴演出，各地歌迷有耳福了。阿Lam與Sally擁有無數經典金曲，歌單編排會會不會很傷腦筋？阿Lam氣定神閒地說：「我哋多歌仲易『襯』，將啲歌分一個一個類別，例如電影歌、中式歌，你一講咩歌我哋都有，就將佢哋『襯』埋，一嚿嚿直落去唱！」Sally問阿Lam：「我哋好多都係合唱嘅歌，我可以唱你嘅歌，你有冇唱我嘅歌？」阿Lam飛快地答：「《零時十分》！」《選擇》也一定要唱吧？Sally自爆：「嗰時我唔係好知道《選擇》歌詞講乜嘢，我只知道歌名係《選擇》，但過咗咁多年，如果以前嘅『選擇』係我同佢，而家嘅『選擇』係我哋同舞台、觀眾，係一個大好多嘅愛，唔係咁窄嘅範圍。」

阿Lam與Sally正為演唱會唱甚麼歌而頭痛。（節目提供）

久違廿七年，阿Lam與Sally再合體舉行演唱會，阿Lam細說箇中原因：「咁耐冇一齊做，我諗係因為佢好長時間要照顧爹哋媽咪，之後輪到我照顧媽咪，所以時間夾唔埋！」今次演唱會，兩夫婦與主辦單位商討接近兩年，合約足有廿八頁紙，主力由Sally處理，Sally笑言：「真係暈，好在我哋有一個非常厲害嘅律師，因為咁多年我哋都冇乜簽合約，今次有咁多場、去到咁遠，所以有必要簽！」Sally是緊張大師，樣樣執到正，每個細節力求精準；阿Lam看似慢條斯理，實則亦有注重細節的地方，阿Lam說：「我諗我同佢嘅進度係好唔同，因為我放鬆晒來做，我可以用唔同方法去唱呢隻歌，我覺得咁樣先至係創新，唔係困住自己，佢（Sally）就要每一粒音、每一盞燈、每一樣嘢都要啱晒，所以我哋咁耐冇一齊做（演唱會）！」