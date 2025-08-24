G.E.M.鄧紫棋帶病上陣唱完5場演唱會　親揭病況：咳嗽不停易氣喘

在華語樂壇打滾多年的G.E.M.鄧紫棋，早前在香港啟德主場館連開五場《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0》。今次演唱會不僅是她相隔8年重返香港開個唱，更巧合地在她的生日周舉行。出道多年的鄧紫棋憑天籟之聲，征服華語樂壇，除了天賦和努力加持之外，更多原因是因為她的敬業精神。

G.E.M.鄧紫棋帶病上陣依然唱完5場演唱會。（threads圖片）

回顧這五場香港演唱會，鄧紫棋和她的音樂團隊可謂是盡心盡力，從超長的串燒歌單、鑽石舞台，乃至4D互動體驗，每個環節都充滿驚喜。不過完美演唱會的背後，原來鄧紫棋是帶病上陣。

G.E.M.鄧紫棋好勁呀！（threads圖片）

日前（23/8）她在threads上撰文發表開唱後感言，直言演唱會對她的意義重大，除了出版《啓示路》小說的工作外，還要兼顧演唱會的安排，她說：「只希望讓大家感受到滿滿的愛和力量。 然而自從六月中出現氣管敏感的情況，我已經很多場演唱會都處於上台需要額外體力和意志力的狀態，其實一直很希望咳嗽能在香港場前斷尾。 我當然知道，世事豈能盡如人意？五場下來，咳嗽還是不停，甚至後兩天還更容易氣喘。我卻只是再次親身印證，滿滿的愛和動力，不止可以用那些華美的形式呈現，還可以在“軟弱”裡傳遞──喜樂是一種選擇，且帶著強大的能力。而只有帶著愛去做一件事，才能讓人無論處於什麼狀況，仍能心有喜樂！」

G.E.M.鄧紫棋帶病上陣依然唱完5場演唱會。（threads圖片）

G.E.M.鄧紫棋帶病上陣依然唱完5場演唱會。（threads圖片）

《啓示路》小說為鄧紫棋以音樂專輯《啟示錄》的世界觀創作的科幻愛情小說，於2025年首次出版，講述了虛擬角色與現實女孩在科技時代中尋找自我與愛的本質的科幻故事。