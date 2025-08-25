《獎門人》史上最尷尬獎品　吳家樂鄧兆尊爆唔想攞：男用機會多啲

TVB綜藝節目《獎門人》系列為香港人的集體回憶之一，幾乎每一代港人都看過，其中送出過百萬獎品尤以令人印象深刻。在80、90後一代，一句「加太賀日式和風料理送出：花之戀壽司，總值一百五十萬。」至今言猶在耳。吳家樂和鄧兆尊也是《獎門人》常客，分別參與了近10集。近日他們就在YouTube上分享，當年贏得一樣「非常難搞」的獎品。



到底是甚麼獎品？（YouTube截圖 / 娛樂好好玩）

吳家樂和鄧兆尊日前在YouTube頻道談及《獎門人》禮物的話題，吳家樂形容當年節目派禮物是絕不手軟，且是人人有份。他表示，尤其是龜苓膏券等，都是一大疊的。他們不約而同地表示，收到禮券後，通常都是幾張幾張與在場的嘉賓、幕後收音、攝影、化妝等等的人分享。

吳家樂、鄧兆尊心照不宣。（YouTube截圖 / 娛樂好好玩）

不過，吳家樂也表示，食物換領券受歡迎，但例如洗車券這些換取服務的就相當難搞。事關有關店舖發現他經常用免費禮券去洗車後，就經常以「冇位」、「要等好耐」為由推搪，到最後，車就洗不到，只能無奈將一大疊禮券放在家中。要數當中最難搞的「禮物」，吳家樂和鄧兆尊就不約而同想到一樣物品！

吳家樂、鄧兆尊不約而同都諗到嗰樣嘢。（YouTube截圖 / 娛樂好好玩）

吳家樂說：「有一樣嘢係唔想攞！」鄧兆尊謂：「每個人都有機會用。」一旁的寫手問：「食定用？」兩人均回答：「用嘅。」另一位寫手又問：「男定女？」吳家樂和鄧兆尊齊聲說：「男女都得！」吳家樂說：「你已經知我講咩！」

吳家樂、鄧兆尊不約而同想起一件事。（YouTube截圖 / 娛樂好好玩）

吳家樂又繼續提示：「話畀你聽，用得就唔係好嘢，所以希望就唔好用。」鄧兆尊又給提示：「噴射嘅。」吳家樂說：「我嗰樣係搽㗎喎。」鄧兆尊補充：「差唔多，都係嗰樣啦。」寫手們猜測是藥膏、護膚品、跌打酒等用品。鄧兆尊又再提示：「係你身體唔覺意出現咗毛病，就要用到。」吳家樂說：「男用嘅機會多啲。」寫手又繼續猜測：「痔瘡？」吳家樂和鄧兆尊齊聲回應：「類似。」

答案原來是灰甲水。（YouTube截圖 / 娛樂好好玩）

吳家樂又續說：「都係咁上下嘅嘢，不過就.....」。鄧兆尊說：「低啲。（位置）低過私密部位，高過雞眼。」最後，鄧兆尊終於開估，原來是灰甲水！鄧兆尊：「中咗廿幾箱呀，上年中咗。」吳家樂表示，當年湯盈盈赢得了超多箱灰甲水的現貨，雖然對方表示想吳家樂整箱拿回家用，但他實在用不完，也不需要，最後就只拿了兩、三支。鄧兆尊和吳家樂也表示，現在《大師兄》節目送出的獎品以以往「弱」了不少，原因是「獎門人」曾志偉人脈較廣，會主動搵贊助商贊助，而現在平台做法是以促銷方式進行，屬於不同做法。